Una decena de estrenos llegan este jueves al cine

El clásico de Studio Ghibli regresa a la pantalla grande dirigida por Hayao Miyazaki. La película sigue a las hermanas Satsuki y Mei, quienes se mudan al campo junto a su padre mientras su madre permanece internada. Allí descubren un mundo mágico habitado por criaturas del bosque, entre ellas el entrañable Totoro. Duración: una hora 26 minutos.

Los nadadores

La producción presenta una historia centrada en sus protagonistas y en los conflictos que atraviesan, dentro de una propuesta dramática. Trama: la película aborda las experiencias y desafíos de sus protagonistas a partir de una historia vinculada con la natación.

Ahí donde no estás

Es una producción argentina. La trama sigue a Julieta, una mujer de 40 años que transita el dolor por la muerte de su hijo y se refugia temporalmente junto a su hija adolescente en la casa de sus padres. Escrita y dirigida por Laura Chiabrando y protagonizada por Noelia Vergini, Mario Lombard, Ana María Haramboure y Violeta Bongiorno. Duración una hora y 17 minutos

Guerra de verano

Ambientada en la costa de Chile en 1989, sigue a un campeón estadounidense de juegos de guerra de tablero (wargames) que vacaciona junto a su pareja. Su obsesión por una simulación militar y la misteriosa desaparición de otro turista desdibujan los límites entre la realidad y el juego - Duración una hora y 46 minutos

La noche del demonio: Están entre nosotros

El terror tendrá una de sus principales novedades con La noche del demonio: Están entre nosotros, nueva entrega de la saga Insidious. La película sigue a Gemma, una joven madre que vive junto a su hija en la casa donde creció y descubre que tiene la capacidad de viajar al Más Allá. El problema aparece cuando una entidad maligna descubre que ella también puede traer al mundo real aquello que encuentra allí. Duración: una hora y 46 minutos. Elenco: Amelia Eve, Brandon Perea y Lin Shaye. Dirección: Jacob Chase.

Ghost: 2 Big to Rig

Los seguidores de Ghost tendrán una propuesta diferente con Ghost: 2 Big to Rig, una película que lleva a la pantalla grande los conciertos que la banda realizó en Ciudad de México durante su gira SKELETour. La producción combina imágenes del espectáculo con material detrás de escena y momentos de backstage. El film funciona como registro de la presentación en vivo y como una experiencia audiovisual de la gira. Duración: 1 hora y 55 minutos. Elenco: Ghost, Tobias Forge y los Nameless Ghouls. Trama:

La Muerte de Robin Hood

Hugh Jackman interpreta a Robin Hood en La Muerte de Robin Hood, una versión más oscura de la conocida leyenda. La película sigue al famoso arquero después de años de enfrentamientos y violencia, cuando queda gravemente herido y recibe la ayuda de una misteriosa mujer que le ofrece una posibilidad de redención. Duración: dos horas y 3 minutos. Elenco: Hugh Jackman, Jodie Comer y Bill Skarsgård. Dirección: Michael Sarnoski.

Tu Corazón Será Destrozado

El romance juvenil llega con esta historia que sigue a Polina, una adolescente que llega a un nuevo colegio y se convierte en blanco de sus compañeros. Para protegerla, un estudiante conocido por su carácter conflictivo acepta fingir que es su novio, aunque el acuerdo empieza a transformarse en una relación real. Duración: 1 hora y 45 minutos. Elenco: Veronika Zhuravleva, Daniel Vegas y Alya Mayer.

Un trago de infierno

La última de las películas anunciadas para este jueves es una "pesadilla lúcida", una espiral descendente hacia lo más profundo de la mente. Niko es una actriz que enfrenta sus miedos y fantasías mientras los límites entre la realidad y la ficción se desdibujan. Acechada por visiones perturbadoras y presencias opresivas, descubre que lo más peligroso es aquello que se oculta dentro de uno mismo. Duración una hora y 30 minutos.