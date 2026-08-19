Una decena de estrenos llegan este jueves al cine

La cartelera se renueva con propuestas de terror, animación, acción, drama, música y hasta
La cartelera de los cines argentinos suma este jueves diez películas, con amplías opciones de géneros para quienes buscan una salida al cine. La programación incluye desde el regreso de un clásico de la animación japonesa hasta una nueva entrega de una reconocida saga de terror. También hay propuestas de drama, romance, acción y producciones de distintos países.
El gran falsificador
Una historia inspirada en la vida de Georges Bojarski, conocido por su actividad como falsificador que logró engañar al sistema financiero mediante una compleja operación y que terminó convirtiéndose en uno de los estafadores más conocidos de Francia. Duración: una hora 53 minutos. Elenco: Mélanie Laurent, Thomas Solivérès y Vincent Elbaz.
Mi vecino Totoro
El clásico de Studio Ghibli regresa a la pantalla grande dirigida por Hayao Miyazaki. La película sigue a las hermanas Satsuki y Mei, quienes se mudan al campo junto a su padre mientras su madre permanece internada. Allí descubren un mundo mágico habitado por criaturas del bosque, entre ellas el entrañable Totoro. Duración: una hora 26 minutos.
Los nadadores
La producción presenta una historia centrada en sus protagonistas y en los conflictos que atraviesan, dentro de una propuesta dramática. Trama: la película aborda las experiencias y desafíos de sus protagonistas a partir de una historia vinculada con la natación.
Ahí donde no estás
Es una producción argentina. La trama sigue a Julieta, una mujer de 40 años que transita el dolor por la muerte de su hijo y se refugia temporalmente junto a su hija adolescente en la casa de sus padres. Escrita y dirigida por Laura Chiabrando y protagonizada por Noelia Vergini, Mario Lombard, Ana María Haramboure y Violeta Bongiorno. Duración una hora y 17 minutos
Guerra de verano
Ambientada en la costa de Chile en 1989, sigue a un campeón estadounidense de juegos de guerra de tablero (wargames) que vacaciona junto a su pareja. Su obsesión por una simulación militar y la misteriosa desaparición de otro turista desdibujan los límites entre la realidad y el juego - Duración una hora y 46 minutos
La noche del demonio: Están entre nosotros
El terror tendrá una de sus principales novedades con La noche del demonio: Están entre nosotros, nueva entrega de la saga Insidious. La película sigue a Gemma, una joven madre que vive junto a su hija en la casa donde creció y descubre que tiene la capacidad de viajar al Más Allá. El problema aparece cuando una entidad maligna descubre que ella también puede traer al mundo real aquello que encuentra allí. Duración: una hora y 46 minutos. Elenco: Amelia Eve, Brandon Perea y Lin Shaye. Dirección: Jacob Chase.
Ghost: 2 Big to Rig
Los seguidores de Ghost tendrán una propuesta diferente con Ghost: 2 Big to Rig, una película que lleva a la pantalla grande los conciertos que la banda realizó en Ciudad de México durante su gira SKELETour. La producción combina imágenes del espectáculo con material detrás de escena y momentos de backstage. El film funciona como registro de la presentación en vivo y como una experiencia audiovisual de la gira. Duración: 1 hora y 55 minutos. Elenco: Ghost, Tobias Forge y los Nameless Ghouls. Trama:
La Muerte de Robin Hood
Hugh Jackman interpreta a Robin Hood en La Muerte de Robin Hood, una versión más oscura de la conocida leyenda. La película sigue al famoso arquero después de años de enfrentamientos y violencia, cuando queda gravemente herido y recibe la ayuda de una misteriosa mujer que le ofrece una posibilidad de redención. Duración: dos horas y 3 minutos. Elenco: Hugh Jackman, Jodie Comer y Bill Skarsgård. Dirección: Michael Sarnoski.
Tu Corazón Será Destrozado
El romance juvenil llega con esta historia que sigue a Polina, una adolescente que llega a un nuevo colegio y se convierte en blanco de sus compañeros. Para protegerla, un estudiante conocido por su carácter conflictivo acepta fingir que es su novio, aunque el acuerdo empieza a transformarse en una relación real. Duración: 1 hora y 45 minutos. Elenco: Veronika Zhuravleva, Daniel Vegas y Alya Mayer.
Un trago de infierno
La última de las películas anunciadas para este jueves es una "pesadilla lúcida", una espiral descendente hacia lo más profundo de la mente. Niko es una actriz que enfrenta sus miedos y fantasías mientras los límites entre la realidad y la ficción se desdibujan. Acechada por visiones perturbadoras y presencias opresivas, descubre que lo más peligroso es aquello que se oculta dentro de uno mismo. Duración una hora y 30 minutos.
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