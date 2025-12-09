Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Federico Bal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1998427649388003543&partner=&hide_thread=false "Estoy de novia con Fede Bal"



Se le dio a Bebelina pic.twitter.com/DFlOOcY0QG — OLGA (@olgaenvivo) December 9, 2025

Todo ocurrió cuando la influencer contó que le habían dicho que habla mientras duerme. A partir de ese comentario, surgió la pregunta clave sobre quién era la persona que se lo había contado. Entre risas y algo de incomodidad inicial, Evelyn aclaró que se trataba del chico con el que estaba saliendo. Ante la insistencia de los conductores, finalmente afirmó sin vueltas que se trataba de su novio, Federico Bal, despejando todas las dudas en vivo.

Más tarde, en diálogo con Paula Chaves, la joven contó que fue ella quien tomó la iniciativa de ponerle nombre a la relación. Explicó que habló directamente con el actor para saber si estaban de acuerdo en formalizar lo que venían viviendo desde hacía meses.

6938808584ef7_715_297!

Cómo reaccionó Federico Bal

Minutos después de que la confirmación saliera al aire, Federico Bal envió un audio al programa que fue reproducido en vivo. En el mensaje, el actor expresó de manera contundente que ya era momento de que la relación se hiciera pública, validando así lo dicho por su pareja y evitando cualquier tipo de especulación.

Si bien se conocen desde hace aproximadamente tres años, el vínculo amoroso entre ellos comenzó en agosto. La primera aparición pública juntos fue en noviembre, cuando fueron vistos besándose en la previa de un recital de Oasis en el estadio Monumental.