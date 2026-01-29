Espectáculos |

El Monumental se consolida como estadio de shows: River cerró un acuerdo con Live Nation y DF Entertainment

River llegó a un acuerdo con Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live para potenciar al Monumental como sede clave de recitales internacionales desde 2026

River Plate selló un acuerdo histórico con las productoras Live Nation, DF Entertainment y Dale Play Live para consolidar al estadio Monumental como uno de los principales escenarios del mundo para la realización de recitales internacionales.

El entendimiento fue anunciado a través de una publicación oficial en la cuenta de Instagram del club y se concretó antes de que se hiciera pública la ampliación del estadio, que proyecta superar los 100 mil asientos, lo que lo convertiría en uno de los recintos de mayor capacidad a nivel global.

Del encuentro participaron el presidente de River, Stefano Di Carlo; el vicepresidente Ignacio Villarroel y el secretario general Agustín Forchieri, junto a referentes de las productoras involucradas: Jason Garner, por Live Nation; Diego e Iván Finkelstein, de DF Entertainment; y Federico Lauría, de Dale Play Live.

El acuerdo establece un marco de trabajo conjunto para la organización de futuros shows en el Monumental, con el objetivo de posicionar al estadio como una plaza central del circuito internacional de grandes espectáculos musicales.

Entre los recitales ya previstos para 2026 se encuentran las presentaciones de Bad Bunny, con fechas programadas para el 13, 14 y 15 de febrero; AC/DC, que tocará el 23, 27 y 31 de marzo; y Lali, con shows el 6 y 7 de junio. Además, se espera que las fechas anunciadas por BTS también se realicen en el estadio de Núñez.

Con este acuerdo, River busca potenciar el perfil internacional del Monumental y reforzar su rol como "el espacio más relevante" para eventos masivos en la Argentina.

