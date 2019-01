Macarena se presentó en una comisaría de Córdoba para que su denuncia no quese solo en una movida mediática y firmó los cargos contra su ex: “El fue con la madre a entregarme a mi hijo, porque recién habían llegado de viaje y me quería subir al auto. Le dije que no porque tenia miedo, me la veía venir. Me iba a pegar. Me metí adentro de la casa y desde la puerta me decía “vení, mi amor, que no te voy a pegar”. Y salí porque mi hijo estaba alterado, nervioso, estaba viendo toda esa situación. Antes de que pasara eso, como yo no estaba en mi casa, me llamó por teléfono y me empezó a gritar. Me trató de todo, me insultó de todas las formas porque no estaba en mi casa. Se enojó. Yo estaba con unos amigos y no me iba a ir a mi casa, porque de la forma en la que me había hablado, sabía que estaba enojado. Esto pasó anoche, ahora tengo que ir al médico de la policía así me revisan. Lo denuncié. La madre de él estaba presente y ella vio que me estaba ahorcando y se prendió un pucho, mirándome y decía que me lo merecía porque “soy una negra sucia”. Y me dijo que si yo lo denunciaba y le arruinaba la carrera me iba a matar”, relató en un móvil de Los Ángeles de la Mañana.

Por su parte el abogado de la mujer aseguró que su situación es más que complicada y podría ser detenido:“Las declaraciones testimoniales que se van a producir van a ser fundamentales. Esta agresión que denunció tuvo lugar delante de personas que la han visto, como el dueño de la casa donde estaba ella. Estos datos van a ser aportados a la Justicia de manera tal que puedan dar fe de todo el relato que ella aportó ante la comisaría. Ha sido una agresión física muy contundente que se va a poder acreditar, no solo con el testimonio de Macarena, las pericias psicológicas, los testigos, sino también con la prueba médica”, contó.

Andrés Bonicalzi, el abogado de la ex de Romero, también contó que el actor quiso llegar a un arreglo económico con ellos pero que de ninguna manera están dispuestos a negociar esa eventualidad ya que con los cargos que se presentaron todo parece indicar que la causa se encamina hacia un cargo por intento de femicidio lo que sin dudas lo llevaría a la cárcel: “Arribar a cualquier tipo de conciliación es bastante difícil, por no decir imposible. Estamos ante un hecho sumamente grave, que en principio va a estar encuadrado como lesiones y amenazas. Pero me parece que es un provisoria. No descarto que en base al relato se llegue a una tentativa de femicidio, lo que lo coloca a una pena de expectativa muy alta, que va de 15 a 20 años de prisión y es de cumplimiento efectivo. No solo fueron golpes en la cabeza y en el cuerpo, sino también un intento de ahorcamiento”.

La situación de Romero, es muy complicada y él, por lo pronto decidió cerrar todas sus redes sociales para evitar polémicas.