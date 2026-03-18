Fabián Doman explicó porque lo "bajaron" de Canal 9

A días del estreno, el ciclo fue suspendido. El conductor negó haberse bajado y pidió que el canal explique qué pasó.
El conductor Fabián Doman rompió el silencio tras la suspensión de su nuevo programa en El Nueve, un ciclo de citas, que remitía al legendario "Yo me quiero casar, ¿y usted?" que ya estaba listo para salir al aire , al desmentir la versión versión que indicaba que él se había bajado del proyecto
Según informó Mitre Live, el ciclo de Doman había avanzado hasta instancias clave, con fotos promocionales realizadas y el estreno previsto en los días siguientes, sin embargo, a último momento se frenó todo por una cuestión presupuestaria, lo que generó sorpresa dentro del equipo.
Pero Doman, en declaraciones a Mitre Live, dejó en claro que : "No es cierto que yo me bajé. En Kuarzo y el nueve te van a explicar. Deciles que te cuenten la verdad. Yo estoy para hacerlo. Me cuesta creer que alguien del canal o de Kuarzo te hayan dicho que yo me bajé. Eso es falso".
“Está claro lo que pasó. La productora pensó un programa y cerró absolutamente todo pero a último momento el presupuesto no estaba aceptado y tienen que reprogramarlo para algún momento. ¿Será después del Mundial?“, concluyo el periodista, entrando en el terreno de las suposiciones.
Desde el entorno televisivo explican que el formato estaba completamente armado, pero el presupuesto no habría sido aprobado en tiempo y forma. Esto obligó a postergar el lanzamiento sin una nueva fecha definida, lo que abre dudas sobre si finalmente verá la luz.
Mientras tanto, el caso generó ruido dentro del canal, ya que el programa era una de las apuestas de la grilla. La falta de claridad sobre los motivos alimentó versiones cruzadas.
Reemplazo confirmado
En paralelo, ya se confirmó otro estreno en la pantalla de El Nueve. La conductora Rocío Marengo debutará el 25 de marzo con un ciclo propio que combinará cocina, entrevistas y entretenimiento en vivo.
El nuevo programa ocupará una franja clave de la tarde, lo que deja en segundo plano, al menos por ahora, el proyecto que tenía a Doman como protagonista.
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