Fabián Doman explicó porque lo "bajaron" de Canal 9

Embed - Fabián Doman rompió el silencio tras la cancelación de su programa: “Es falso que yo me bajé”

Desde el entorno televisivo explican que el formato estaba completamente armado, pero el presupuesto no habría sido aprobado en tiempo y forma. Esto obligó a postergar el lanzamiento sin una nueva fecha definida, lo que abre dudas sobre si finalmente verá la luz.

Mientras tanto, el caso generó ruido dentro del canal, ya que el programa era una de las apuestas de la grilla. La falta de claridad sobre los motivos alimentó versiones cruzadas.

OIP (7) Al conductor le habían prometido un ciclo de citas que, finalmente, no saldrá al aire, al menos en lo inmediato.

Reemplazo confirmado

En paralelo, ya se confirmó otro estreno en la pantalla de El Nueve. La conductora Rocío Marengo debutará el 25 de marzo con un ciclo propio que combinará cocina, entrevistas y entretenimiento en vivo.

El nuevo programa ocupará una franja clave de la tarde, lo que deja en segundo plano, al menos por ahora, el proyecto que tenía a Doman como protagonista.