Viviana Canosa y una crítica filosa a la tevé: "Agradezco no estar, la pasé muy mal"

BARBAROSSA VERSUS CANOSA

"Yo no sé cómo educaste a tu hija, tu hija la tuviste con Alejandro Borensztein, un chico me parece genial, inteligente y educado, cosa que vos no tenés. No tenés ética, porque para tener rating, empezaste a asociar gente muy querida mía. No tenés derecho y no tenés cara... Alégrate de que te nombró Ángelito porque así volvés a tener prensa. Sos tan mala leche que nadie se acuerda de vos".

"Me amenazaste queriendo decir de qué trabajaba mi marido y yo podrida, porque queda como que mi marido era narcotraficante, qué es lo que a veces la gente me dicen en las redes con mala leche. Sos una caradura y mentirosa", lanzó Georgina Barbarossa contra Viviana Canosa, pocos meses atrás, dejando al descubierto una bronca que viene desde hace tiempo.