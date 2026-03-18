Viviana Canosa y una crítica filosa a la tevé: "Agradezco no estar, la pasé muy mal"

La conductora apuntó contra El 13, el último canal que la tuvo contrada, el año pasado. "Es muy difícil trabajar así".
Viviana Canosa reapareció después de largos meses alejada de todo. Tras su anunciada salida de El 13, del final del magazine que condujo en las tardes, regresó a Carnaval, con su programa. Y arremetió con todo contra la última emisora que la tuvo al aire. "La pasé muy mal".
"Agradezco no estar en la tele... La pasé muy mal en El 13. Con mi equipo la pasé genial, hago la salvedad. Pero no se podía hablar de nada...", lanzó Viviana, en su regreso al aire del stream.
"Es muy difícil trabajar así... Y también creo que la falta de rating en los canales de noticias, en la tele en general, en su gran mayoría tiene que ver con que no se puede hablar", manifestó, Canosa, con voz propia.
"Que es un gobierno que cesura un montón... Es imposible laburar con tranquilidad en algunos medios. No extraño absolutamente nada de la tele, por eso les digo a la audiencia que confíen en nosotros, que le vamos a contar todo lo que pasa, lo que sentimos y pensamos. Porque hay muy pocos espacios para decir lo que uno quiere decir. La gente tiene las bolas llenas y, también, te hartan las mentiras".
"Yo no sé cómo educaste a tu hija, tu hija la tuviste con Alejandro Borensztein, un chico me parece genial, inteligente y educado, cosa que vos no tenés. No tenés ética, porque para tener rating, empezaste a asociar gente muy querida mía. No tenés derecho y no tenés cara... Alégrate de que te nombró Ángelito porque así volvés a tener prensa. Sos tan mala leche que nadie se acuerda de vos".
"Me amenazaste queriendo decir de qué trabajaba mi marido y yo podrida, porque queda como que mi marido era narcotraficante, qué es lo que a veces la gente me dicen en las redes con mala leche. Sos una caradura y mentirosa", lanzó Georgina Barbarossa contra Viviana Canosa, pocos meses atrás, dejando al descubierto una bronca que viene desde hace tiempo.
comentar