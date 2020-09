"Fue hace 16 o 17 años, era otra época. Eran otros hombres, de otra cultura, con otra crianza... En ese entonces, el debut sexual del hombre era con una prostituta. La profesión más antigua del mundo. Eso cambió un montón. Es un hecho, pueden decirme de todo pero en ese momento fui muy feliz", contó.

El actor desempolvó esta anécdota en “PH, Podemos Hablar”, el ciclo de los sábados por la noche en Telefe.

"A los 13 años, no tenía los mismos ideales. Uno crece y cambia. Si tengo un hijo, el día de mañana, quisiera que debutara sexualmente con su novia. Que no haya dinero de por medio", agregó.

También dio detalles de aquel encuentro: “Fue la mejor experiencia que puede haber tenido. No estoy fomentando la prostitución, estoy hablando de que nuestros padres y tíos nos enseñaban que primero había que tener sexo con una prostituta para ver cómo era y después hacerlo con una novia. Una enseñanza rara que hoy no comparto, pero en su momento fue el mejor momento de su vida".

Cerrando el tema de su debut sexual, se refirió a Daniela, la mujer que fue también protagonista de aquel día.

"Esa mujer me habló desde un lugar... Fue hermoso, en la casa de Rolo. Él se fue y me dejó las llaves, tenía hasta un bar armado en la casa. Yo creo que Rolo la habrá conocido también. Me acuerdo que puso el álbum Infame de Babasónicos. Yo estaba muy nervioso, pero fue muy lindo, había algo maternal. Todo salió muy bien y me quedé con mucho amor", cerró Fede.