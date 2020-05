Aprovechó la ocasión para concientizar a sus seguidores: "Quiero contarles algo que no puedo dejar pasar, que es que este tipo de enfermedades detectadas a tiempo se curan, el 95% de las probabilidades son buenas y favorables", manifestó.

"No hay que tener miedo. Hay que escuchar a tu cuerpo y hay que hacerse estudios; sáquense turnos, háganse colonoscopias, endoscopias y cuiden su salud que es lo más importante, de verdad", concluyó.

Carmen Barbieri explicó que el objetivo médico es disminuir el tumor para que no haya necesidad de operación.

Por otro lado, Federico continúa con su programa radial "Late el viernes" en el que desarrolla la columna "Llamando a mi ex", en la que todas las semanas se va comunicando con una de sus ex parejas. En la última emisión, el actor se comunicó con Silvina Escudero. La bailarina contó que "nuestro beso fue corto y la noche larga, no hubo sexo. Es muy difícil para una mujer visualizarse en una relación con Fede, él es muy infiel". Fede contó que "fui varias veces a su casa y me quedé hasta las 7 de la mañana".