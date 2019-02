Federico Bal: "Que me abuchee mi hermana me dolió por mi papá"

Entre ellos, Julieta Bal, hija de Santiago y hermana de Fede. Sensibilizado por todos estos acontecimientos, Fede brindó una entrevista a Intrusos, en la que no pudo contener las lágrimas. Cuando le preguntaron por el abucheo de su hermana, Fede dijo: “No le mandé un mensaje fuerte y agresivo, como ella dijo. Yo no soy un tipo agresivo como todo el mundo dice o muchos quieren instalar. El mensaje fue ‘si no sabés respetarlo a papá en vida, no lo llorés cuando no esté porque eso no es respetarlo’. Ya me desligo de mi trabajo y el de mi vieja en la obra: tenés un papá que trabaja en esa obra. Ver esto fue una falta de respeto a mi papá. A mí no me importa si me abuchea mi hermana. Hay cosas que no se hacen”.

ADEMÁS:

Casi al borde de las lágrimas, tratando de remar y no perder la calma, Fede agregó: “No me entran las balas. Ahora en 20 minutos me subo al escenario y mi papá me hace llorar de lo bien que está. Y me emociona de verdad. Mi papá es un toro, se lastimó la gamba y el brazo. Estas cosas son frivolidades. Es una atrás de la otra, pero nadie me quita que hoy mis papás se dan un beso arriba del escenario y los veo emocionados. Eso ya es una misión cumplida”.

Pero más allá del esfuerzo, del querer no quebrarse, hubo un momento en el que no pudo contener las lágrimas y aseguró: “Que me digas que me abuchean, que todo el verano recibí bastantes ofensas de mucha gente... Cuando subo a un escenario se me van todos los males. Entonces, este es mi lugar de paz y de amor”.

El cronista dejó pasar unos segundos y enseguida Fede explicó el motivo de su angustia: “No quería llorar, pero estoy un poco cansado”. E incluso hizo referencia al tenso ida y vuelta que mantuvo con Jorge Rial, conductor del ciclo, quien afirmó que lo notaba “altanero”: “Podés decir que estoy agrandado, que soy altanero, podés decir lo que quieras: me pasa por al lado”.

Ayer Julieta justificó el abucheo que le hizo a su hermano y a su padre y aseguró que no fue por nada en especial, sino por un enojo al poco compromiso. ‘Si hay tres personas que están ternadas, y dos de ellos son grosos de la vida, y no sube nadie a recibir el premio, hice lo mismo que hicieron todos”, comentó. Una guerra que lleva tiempo y que no para.