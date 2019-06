Fernanda Meneses relató cómo fue acosada por Fabián Gianola

Meneses es quien va a los medios y sin miedo cuenta su mala experiencia en su trabajo en 2016 en el ciclo El Kioskito de Fabián, en canal 9. Si bien no forma parte del colectivo de actrices que accionaron contra Juan Darthés por la denuncia de "violación" de Thelma Fardin, Meneses contó que "me asesoran".

Luego contó en detalle una de las formas de acoso que padeció: "Me acuerdo que me costaba cobrar por la situación y Gianola me dice a mí: "Quedáte tranquila a vos se te va a pagar" y me pide que lo acompañe para hablar. Lo sigo por los pasillos y luego me invita al camarín. Yo entro y él cierra la puerta con llave, se baja el cierre del pantalón, me acorrala contra el espejo y yo, ante la imposibilidad de escapar, grito. Alguien de afuera escucha y pregunta si estaba todo bien. A lo que Gianola contestó, se subió el cierre. Me dejó salir, yo tropiezo en el pasillo y ahí me ayuda Mica Viciconte a levantarme y me acompañó hasta la sala de maquillaje". Meneses acotó que cuando Gianola le tapó la boca con su mano, le dijo: "Las oportunidades se dan una sola vez en la vida".

Por otra parte, ayer la ex novia de Gianola explicó en un audio al panelista de Todas las Tardes (Canal 9), Lío Pecoraro, el motivo de la separación: "Tuve una relación desde octubre hasta mayo de este año. La relación se terminó porque descubrí que tenía varias relaciones a la vez y preferí cortar".