Mientras Mirtha Legrand, con sus 99 años, continúa la recuperación en su domicilio, la nieta vuelve a encabezar las mesazas del los programas de El Trece.

Los programas de Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale confirmaron sus invitados para este fin de semana, que cubrirán el abanico de la política, el periodismo y el mundo del espectáculo para el fin de semana. Las mesas combinan actualidad de gobierno, análisis político y momentos de entretenimiento.