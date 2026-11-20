Mientras Mirtha Legrand, con sus 99 años, continúa la recuperación en su domicilio, la nieta vuelve a encabezar las mesazas del los programas de El Trece.
Los programas de Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale confirmaron sus invitados para este fin de semana, que cubrirán el abanico de la política, el periodismo y el mundo del espectáculo para el fin de semana. Las mesas combinan actualidad de gobierno, análisis político y momentos de entretenimiento.
El sábado 21 de noviembre a las 22:30 -una hora más tarde del que fue su horario habitual-, estarán sentados a la mesa de "La Noche de Mirtha":
el licenciado Pablo Quirno, canciller de la República Argentina. Cercano al presidente Javier Milei, ha sido protagonista las últimas semanas de versiones sobre posibles cambios en el equipo económico y debates sobre la posición argentina en organismos internacionales. Su presencia en la mesa de Mirtha genera expectativa por el análisis de la política exterior y la situación interna del gobierno.
el periodista Ignacio Ortelli -actualmente en Clarín, Radio Rivadavia y A24- uno de los analistas más activos sobre la interna oficialista, la relación con Patricia Bullrich y las decisiones de Milei. Recientemente cuestionó la soledad del Presidente y la falta de diálogo político.
el periodista y conductor mendocino Robertito Funes Ugarte, con larga trayectoria en móviles y programas de entretenimiento. Conocido por su estilo muy particular, recientemente quedó desvinculado de Telefe, pero mantiene su vínculo con LN+. E
la actriz y conductora Rocío Marengo, actualmente conduce el programa de culinario "Todo cocinado" en El Nueve. Es madre de Isidro, hijo que tuvo con el empresario chocolatero con EduardoFort, luego de una incesante busqueda de cumplir su sueño de maternidad.
El domingo 22 de noviembre desde las 13:45, Juana Viale conducirá su clásico programa "Almorzando con Juana" y la mesa estará integrada por:
el periodista Mario Massaccesi, actual conductor del noticiero "En Síntesis" y el programa "Cuestión de Peso", ambos por El Trece. Es escritor y coach ontológico, autor de libros como "Soltar para ser feliz". Su estilo cercano lo ha convertido en una figura habitual en mesas de debate y programas de bienestar.
la cantante y compositora Marcela Morelo, con una larga trayectoria en la música argentina será, ademas, la encargada del cierre musical del ciclo.cerrará la emisión con un musical.
la modelo e influencer Sofía “Jujuy” Jiménez, que hace días anunció su primer embarazo junto al empresario y ex rugbier salteño Gustavo Qüerio Hormaechea. El bebé está previsto para alrededor del 25 de mayo y por ese motivo ella decidió dejar de trabajar para transitar a pleno esta etapa.
el ilusionista y mentalista Adrián Lacroix, se encuentra presentando su unipersonal "Nomad" de mentalismo e ilusionismo por distintos teatros de Argentina y Uruguay. En Buenos Aires realiza funciones en el ND Teatro.
Además, habrá una participación especial de Pache y Plumis, el dúo de títeres-perros que se ha vuelto habitual en formatos de entretenimiento y streaming por su humor irreverente.
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