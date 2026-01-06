Espectáculos |

Tras los rumores de separación, Wanda asegura que sigue de novia: "Tengo 24 cm de razones"

En el último tiempo se habló mucho en los portales sobre una posible separación entre Wanda Nara y Martin Migueles.

Tras sus vacaciones en Punta del Este, se habló de una supuesta infidelidad del empresario, pero Wanda Nara hizo oídos sordos a la situación, regresó a la Argentina y retomó sus actividades en el país.

El vínculo entre Wanda y Migueles fue tema de debate mediático durante las últimas semanas por la presunta infidelidad, luego de que la modelo Claudia Ciardone hiciera públicos unos chats comprometedores, en los que el novio de Wanda insistía, supuestamente, en concretar un encuentro con ella.

Wanda Nara y Martín en año nuevo
“Último atardecer 2025 jugando con los abuelos a orillas del mar. Chau 2025”

La conductora realizó un posteo en sus redes sociales que luego eliminó. Allí, Wanda dejó un mensaje dirigido a quienes hablaron sobre ella y su nueva relación, apuntando de manera indirecta contra Ciardone: “Nunca voy a entender cómo gente que no tiene relación conmigo, no es mi amiga y no compartimos nada, se preocupa tanto por mi bien”, cuestionó.

En el mismo posteo, tiró una frase con doble sentido, dejando en claro que ella se encuentra en una gran etapa de su vida: “Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos”.

Por último, dejo en claro que las supuestas "pruebas" que circularon en los medios durante las últimas semanas, no eran nada más que un intento de querer ensuciar su nombre: “Si se ocupan de sus vidas, quizás tendrían un poco de la tranquilidad y felicidad que manejo en mi vida. Hablar mal sin Pruebas o con pruebas falsas habla más de la necesidad de joderle la vida a alguien que de mí”.

