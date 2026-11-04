Además, hizo hincapié en la igualdad de derechos y cuestionó los discursos que establecen diferencias entre las personas: “El problema es cuando nos hacen creer que algunas vidas valen más que otras. Esas personas que perseguían tienen familias, tienen amigos, tienen mamá, tienen papá, tienen hermanos y tienen el derecho a vivir con dignidad”.

Hacia el final de su mensaje, la conductora llamó a no naturalizar este tipo de agresiones y reclamó justicia para las víctimas: “No naturalicemos la violencia, porque si una sociedad se empieza a divertir con este tipo de cosas, el problema ya no son solo los agresores, el problema es una sociedad que empieza a naturalizar la crueldad. Justicia por mis compañeras”.

La investigación por el ataque en Palermo

Por su parte, la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (MPF CABA) inició una investigación de oficio para esclarecer lo ocurrido en los Bosques de Palermo.

La causa se abrió a partir de las lesiones sufridas por un adolescente de 14 años, quien fue asistido en el Hospital Fernández por un corte superficial y un traumatismo craneoencefálico leve.