La conductora expresó su indignación por las agresiones y reclamó justicia para las víctimas. “No naturalicemos la violencia”, pidió.
Flor de la V se sumó a las voces que repudiaron la agresión contra trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo. La conductora expresó su rechazo a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram y también se refirió al episodio durante su programa.
La artista manifestó su dificultad para hablar sobre lo ocurrido y expresó: “Estoy intentando hacer un video sobre lo que sucedió en Palermo, pero me cuesta hablar del tema porque hace muchos años que no veía una violencia como la que se está atravesando en esta época”.
Durante su descargo, Flor de la V cuestionó la intolerancia y las expresiones de odio dirigidas hacia la comunidad travesti-trans, y describió el impacto que le generó la agresión.
“Lo que sucedió en Palermo con este grupo de chicos que salió a agredir, a perseguir travestis, es algo que a mí me parte el corazón, porque la deshumanización que existe sobre nuestro colectivo es tan enorme que hace que sucedan este tipo de cosas”, sostuvo.
Además, hizo hincapié en la igualdad de derechos y cuestionó los discursos que establecen diferencias entre las personas: “El problema es cuando nos hacen creer que algunas vidas valen más que otras. Esas personas que perseguían tienen familias, tienen amigos, tienen mamá, tienen papá, tienen hermanos y tienen el derecho a vivir con dignidad”.
Hacia el final de su mensaje, la conductora llamó a no naturalizar este tipo de agresiones y reclamó justicia para las víctimas: “No naturalicemos la violencia, porque si una sociedad se empieza a divertir con este tipo de cosas, el problema ya no son solo los agresores, el problema es una sociedad que empieza a naturalizar la crueldad. Justicia por mis compañeras”.
La investigación por el ataque en Palermo
Por su parte, la Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (MPF CABA) inició una investigación de oficio para esclarecer lo ocurrido en los Bosques de Palermo.
La causa se abrió a partir de las lesiones sufridas por un adolescente de 14 años, quien fue asistido en el Hospital Fernández por un corte superficial y un traumatismo craneoencefálico leve.
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