El comunicado oficial del centro médico no reveló grandes cambios en la evolución de la conductora, que permanece internada desde mediados de septiembre.
Mirtha Legrand -de 99 años- continúa internada en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires, y evoluciona de forma favorable, según el parte médico difundido este lunes por el Sanatorio Mater Dei, que lleva la firma del director médico Enrique Echagüe, y que anticipó que habrá un nuevo informe el miércoles 7, si no hay cambios.
El texto informa que “La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica. Desde el Sanatorio, junto a su familia, agradecemos todo el cariño transmitido. De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico”.
El tono utilizado para informar sobre la salud de La Chiqui es mismo que usaron para el parte del viernes 2, cuando el Mater Dei informó que seguía “en proceso de recuperación para poder volver a su casa”, y para entonces ya estaba en habitación común, con controles clínicos, nutricionales y de kinesiología.
La actual internación de Mirtha Legrand comenzó el viernes 18 de septiembre y no es la primera de este año. Unos días antes había sido hospitalizada por un cuadro gripal que derivó en bronquitis, recibió el alta y siguió el tratamiento en su casa., pero una descompensación respiratoria y mucha tos la obligaron a reingresar al Sanatorio Mater Dei. Informes describieron el cuadro como una neumopatía y los partes posteriores dieron por terminado el tratamiento antibiótico y marcaron una etapa centrada en recuperar fuerza física.
El sábado 3, Juana Viale -que la reemplaza en "La noche de Mirtha"- dio una versión familiar de la internación de su abuela "está bien, mejorando momento a momento, día a día” y “ya está en un cuarto común”. Ante la consulta sobre el ánimo de la conductora de 99 años respondió con humor “Tiene sus días, como su carácter” y agregó que sigue la emisión del programa desde el sanatorio y después le hace “la bajada de línea”, con “cosas lindas”.
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