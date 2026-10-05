El sábado 3, Juana Viale -que la reemplaza en "La noche de Mirtha"- dio una versión familiar de la internación de su abuela "está bien, mejorando momento a momento, día a día” y “ya está en un cuarto común”. Ante la consulta sobre el ánimo de la conductora de 99 años respondió con humor “Tiene sus días, como su carácter” y agregó que sigue la emisión del programa desde el sanatorio y después le hace “la bajada de línea”, con “cosas lindas”.