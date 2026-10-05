Una misteriosa criatura marina llega a las costas de Terranova y altera la vida tranquila de un pequeño pueblo. Un curtido pescador y su familia deberán enfrentarse a una amenaza que emerge de las profundidades y que pone en peligro a toda la comunidad. El thriller canadiense, de seis episodios, combina tensión, misterio y terror acuático con personajes de fuerte identidad local.

Habitación 207. Desde el domingo en Lifetime

Se trata de una exitosa miniserie egipcia de diez episodios que combina misterio, drama y romance. Ambientada en 1968 y basada en la novela homónima del reconocido escritor Ahmed Khaled Tawfik, la ficción sigue a Gamal Al-Sawaf quien, después de atravesar un doloroso divorcio, consigue trabajo como recepcionista en el Hotel Luna.

Hora de aventura: Misiones secundarias. Desde el lunes en Cartoon Network y HBO Max

Los habitantes de la Tierra de Ooo están de regreso. Finn y Jake vuelven a compartir aventuras con varios de los personajes más queridos de Hora de aventura, que ahora tendrán sus propias historias en esta nueva serie.

El Rey Helado retoma, acompañado por sus inseparables pingüinos, la búsqueda de una princesa para vivir una historia de amor. BMO también regresa para acompañar a Finn y Jake, aunque en algunas ocasiones volverá a cumplir su particular función de videojuego. Marceline, la vampira rockera, estará nuevamente lista para sus comentarios irónicos y sus sustos, mientras que la Princesa Chicle vuelve al Reino de los Dulces.

Películas

Animales. Desde el viernes en Netflix

Los productores Matt Damon y Luciana Barroso posan en la alfombra roja de 'Animales', en México, junto al protagonista y director Ben Affleck.

La historia sigue a un candidato a alcalde de Los Ángeles y a su esposa, cuyas vidas cambian por completo cuando secuestran a su hijo. Desesperados por conseguir el dinero del rescate, ambos se ven atrapados en una compleja red de engaños y decisiones que los obligará a cruzar límites inesperados. Además de Affleck estarán Kerry Washington, Gillian Anderson, Adriana Paz y Ray Fisher, entre otros.

Belle. Desde el viernes en Mubi

"Belle", la nueva película animada de Mamoru Hosoda, propone un interesante abordaje de los vínculos y el duelo en tiempos digitales."Belle", la nueva película animada de Mamoru Hosoda, propone un interesante abordaje de los vínculos y el duelo en tiempos digitales.

¿Qué sucede cuando podés inventar una nueva versión de vos misma? El director de cine y animador japonés Mamoru Hosoda se mete de lleno en el mundo virtual de “U”, un universo digital donde Suzu, una adolescente retraída y marcada por una pérdida, encuentra la posibilidad de transformarse en Belle, un avatar mucho más seguro, carismático y libre. A través de esta experiencia, la película de animación explora la identidad, el duelo, la adolescencia y los vínculos en tiempos digitales.