Murió Zulema Galperín, actriz de Chiquititas, Gasoleros y del sketch Abuela cocainómana

La intérprete falleció a los 90 años. Construyó una extensa trayectoria en televisión, cine, teatro, publicidad y plataformas de streaming.
La actriz Zulema Galperín murió a los 90 años, según confirmó este lunes la Asociación Argentina de Actores y Actrices. La intérprete fue protagonista de una extensa trayectoria en televisión, cine, teatro, publicidad y plataformas.
De acuerdo con la información difundida por la entidad, la actriz será despedida este martes 6 de octubre, de 10 a 14, en una ceremonia abierta para quien quiera acercarse en Zuccotti Hnos., ubicada en Thames 1164, Sala 2, CABA.
Nacida el 18 de abril de 1936, Galperín comenzó profesionalmente en la actuación durante la década de 1990, luego de haber trabajado en tareas administrativas. En 1997 realizó el taller de Entrenamiento Teatral del Teatro Regio, una experiencia que marcó su continuidad en distintos espacios de formación artística.
A lo largo de su carrera participó en producciones como “Chiquititas”, “Verdad consecuencia”, “Gasoleros”, “Primicias”, “Epitafios”, “Infómanas”, “Viudas e hijos del rock and roll” y “Buenos chicos”. También integró la miniserie “En París” y, durante los últimos años, fue parte de “Envidiosa”, la exitosa ficción protagonizada por Griselda Siciliani.
Uno de los papeles que mayor reconocimiento le dio fue el de la llamada “Abuela cocainómana”, que interpretó en “Préstico”, el ciclo de sketches de Sebastián Presta que formaba parte de “Duro de domar”, conducido por Roberto Pettinato.
Su recorrido artístico también se extendió al teatro, con participaciones en “Fango negro”, de José Gabriel Núñez, y “Motivos para levantarse por la mañana”, de Germán Akis y Raúl Baroni.
En cine, Galperín formó parte de películas como “Puan”, “Los justos”, “Eva Perón”, “Pacto de silencio”, “Blindado”, “Los adoptantes”, “La estrella roja” y “La extorsión”. Además, participó del cortometraje “Las devotas”.
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