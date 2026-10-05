Murió Zulema Galperín, actriz de Chiquititas, Gasoleros y del sketch Abuela cocainómana

El personaje que la acercó a las nuevas generaciones

Uno de los papeles que mayor reconocimiento le dio fue el de la llamada “Abuela cocainómana”, que interpretó en “Préstico”, el ciclo de sketches de Sebastián Presta que formaba parte de “Duro de domar”, conducido por Roberto Pettinato.

Su recorrido artístico también se extendió al teatro, con participaciones en “Fango negro”, de José Gabriel Núñez, y “Motivos para levantarse por la mañana”, de Germán Akis y Raúl Baroni.

En cine, Galperín formó parte de películas como “Puan”, “Los justos”, “Eva Perón”, “Pacto de silencio”, “Blindado”, “Los adoptantes”, “La estrella roja” y “La extorsión”. Además, participó del cortometraje “Las devotas”.