Este año la actriz trabajó con Juan Darthés en Simona y lo defendió a capa y espada de la denuncia de Calu Rivero y otras colegas, pero la denuncia por violación por parte de una par, Thelma Fardín, marcó un antes y un después.

Vigna, que será nuevamente figura de una producción de Suar después de Simona y Mi Hermano..., en enero estrena obra de teatro Una Semana Nada Más, señaló que “le debo unas disculpas increíbles. Ya las hice por privado. Busqué por Instagram, ella no lo pudo leer todavía, voy a ver si busco otra manera. Las hice por privado y las hice públicas, las hice también después de la mesa de Mirtha. Llegué a casa y me pregunté qué hice porque al querer defender un proyecto defendí a la persona que hasta ese momento era correcta, pero creo que no fui la primera sorprendida. Mucha gente actuó igual”.

Luego arremetió: “Un violador no anda con un cartel en la cabeza que dice las aberraciones que hizo. Yo fui más que ingenua, fui ignorante en ese momento. Pido disculpas. Voy a creer siempre en la mujer como creo que toda la sociedad está aprendiendo y hay un gran ejemplo que son las actrices argentinas”, dijo Flor. Vigna cerró explicando que “a todas nos pasó algo. Por suerte no tuve ninguna experiencia traumática, pero tengo muchas amigas que sí. Es horrible, pero es muy una evolución lo que está sucediendo”.