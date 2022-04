LAM tiene nueva angelita tras la salida de Ana Rosenfeld

Anoche se conoció que Ernestina Pais es el reemplazo de Ana Rosenfeld en medio de la disputa con Yanina Latorre. Y así reaccionaron las panelistas.

Hace poco empezó LAM por América y la disputa entre las angelitas no tardaron mucho en llegar. Podríamos decir que Yanina Latorre siempre fue la más conflictiva del equipo o al menos la que más se peleaba con sus compañeras. Y esta vez no fue la excepción. Desde que entró Ana Rosenfeld, las cosas entre ellas no van muy bien que digamos lo que terminó en la salida anticipada de la abogada.