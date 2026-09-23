Diez películas para todos los gustos llegan al cine esta semana

La cartelera de cines se renueva este jueves con diez propuestas que incluyen acción, terror, animación y documentales, además del regreso de Avengers: Endgame a las salas.
La cartelera argentina se renueva este jueves con diez películas que llegan a las salas. La semana combina grandes producciones internacionales, como Avengers: Endgame y El corazón de la bestia, con propuestas de terror, animación y cine documental argentino. También se estrenan Bajo tus pies, El último gran golpe, Su propio infierno, Los calvos, Encantador, Hospital Británico y Éramos tan flacos. La oferta incluye además el reestreno de una de las películas más importantes del universo Marvel, que regresará con material adicional vinculado a su próxima entrega.
Bajo tus pies es un thriller de terror español dirigido por Cristian Bernard. La historia sigue a Isabel, una mujer que se muda con sus dos hijos a un edificio de apariencia prestigiosa que ofrece un alquiler accesible y cuenta con un particular sistema de admisión. Una vez instalados, tres vecinas mayores que viven en el piso inferior comienzan a intervenir en sus vidas y hacen que la familia descubra que el nuevo hogar esconde un secreto. Maribel Verdú y Sofía Otero encabezan el elenco. La película dura una hora y 34 minutos.
Su propio infierno, dirigida por Nicolas Winding Refn, combina thriller, terror y ciencia ficción. La película está ambientada en una metrópolis futurista donde una misteriosa niebla comienza a cubrir la ciudad y una entidad mortal transforma el lugar en una amenaza constante. En medio del caos, una joven inicia la búsqueda de su padre desaparecido, mientras un soldado estadounidense intenta encontrar a su hija. Sophie Thatcher, Charles Melton y Havana Rose Liu forman parte del elenco. Su duración es de una hora y 50 minutos.
Encantador se desarrolla en un tranquilo pueblo donde Tomás lleva una vida aparentemente sencilla: cuida a su madre, trabaja en un videoclub y en una clínica y colecciona muñecas. La situación cambia cuando comienzan a desaparecer mujeres y un inspector recién llegado inicia una investigación. El film, clasificado como terror, cuenta con una duración informada de una hora y 40 minutos por Cinemark.
El corazón de la bestia tiene a Brad Pitt como protagonista. La película sigue a James Belmont, un oficial de Fuerzas Especiales que, después de sufrir un accidente aéreo, queda varado en la naturaleza de Alaska junto a Odin, su perro de combate. Ambos deberán enfrentarse al frío, el aislamiento y las dificultades del territorio para sobrevivir. David Ayer dirige esta historia de acción y drama, que también cuenta con J.K. Simmons y Anna Lambe. La película dura una hora y 41 minutos.
El último gran golpe presenta a Manco Kapak, el dueño de un club nocturno que intenta dejar atrás su pasado vinculado al mundo criminal y retirarse junto a su novia. Sin embargo, un asalto, la presencia de policías corruptos y distintos grupos delictivos complican sus planes. Cuando aparece un hombre interesado en comprar el negocio, el protagonista queda atrapado en una situación en la que deberá decidir cómo escapar de una red de engaños y violencia. Russell Crowe, Luke Evans y Teresa Palmer protagonizan la película dirigida por Derrick Borte. Tiene una duración de una hora y 51 minutos.
Avengers: Endgame vuelve a los cines argentinos en un reestreno especial que incorpora un adelanto exclusivo de Avengers: Doomsday, la próxima película de Marvel. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Avengers: Infinity War, cuando los héroes que sobrevivieron al enfrentamiento con Thanos deben reunirse para intentar revertir sus consecuencias. La película, dirigida por Anthony y Joe Russo y protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson y Mark Ruffalo, regresa a las salas el 24 de septiembre. Esta edición tiene una duración de tres horas y tres minutos según Cinemark.
La isla olvidada es una producción animada de DreamWorks que sigue a Jo y Raissa, dos amigas que están a punto de separarse para comenzar nuevas etapas de sus vidas. Durante su última noche juntas encuentran un portal que las lleva hasta Nakali, una isla fantástica poblada por criaturas inspiradas en la mitología filipina. Para regresar a casa deberán enfrentarse a la temible Manananggal y descubrir que sus propios recuerdos pueden convertirse en el precio de su regreso. La película está dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado y dura una hora y 49 minutos.
En Los calvos, documental argentino dirigido por Elías Gismondi y Marcos Mossello, la calvicie se convierte en el punto de partida para conocer las historias de distintos hombres de Tostado, en el norte de Santa Fe. Los realizadores recorren sus experiencias personales, sus trabajos y sus vínculos con la imagen y el paso del tiempo. El documental aborda la relación con el cabello desde distintas experiencias y combina observación y humor. Tiene una duración de una hora y 19 minutos.
Hospital Británico, de Gloria Peirano y Gustavo Fontán, toma como punto de partida el último libro de poemas de Héctor Viel Temperley, escrito durante su internación. La película propone un viaje por la pampa argentina y combina imágenes, fragmentos de los versos y testimonios de personas que cuentan qué significó para ellas leer la obra. El largometraje tuvo su premiere mundial en el Festival Internacional de Cine de Marsella y dura una hora y ocho minutos.
Por último, Éramos tan flacos, de Carlos Castro, recupera imágenes registradas durante la segunda mitad de los años 90 en la ciudad de La Plata. Un joven utiliza una cámara VHS para documentar la vida universitaria en un momento marcado por las protestas estudiantiles contra la Ley de Educación Superior y el inicio de su participación política. Dura una hora y 20 minutos y se estrena este jueves en el Cine Gaumont.
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