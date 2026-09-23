Diez películas para todos los gustos llegan al cine esta semana

Acción y grandes producciones

El corazón de la bestia tiene a Brad Pitt como protagonista. La película sigue a James Belmont, un oficial de Fuerzas Especiales que, después de sufrir un accidente aéreo, queda varado en la naturaleza de Alaska junto a Odin, su perro de combate. Ambos deberán enfrentarse al frío, el aislamiento y las dificultades del territorio para sobrevivir. David Ayer dirige esta historia de acción y drama, que también cuenta con J.K. Simmons y Anna Lambe. La película dura una hora y 41 minutos.

El último gran golpe presenta a Manco Kapak, el dueño de un club nocturno que intenta dejar atrás su pasado vinculado al mundo criminal y retirarse junto a su novia. Sin embargo, un asalto, la presencia de policías corruptos y distintos grupos delictivos complican sus planes. Cuando aparece un hombre interesado en comprar el negocio, el protagonista queda atrapado en una situación en la que deberá decidir cómo escapar de una red de engaños y violencia. Russell Crowe, Luke Evans y Teresa Palmer protagonizan la película dirigida por Derrick Borte. Tiene una duración de una hora y 51 minutos.

Avengers: Endgame vuelve a los cines argentinos en un reestreno especial que incorpora un adelanto exclusivo de Avengers: Doomsday, la próxima película de Marvel. La historia retoma los acontecimientos posteriores a Avengers: Infinity War, cuando los héroes que sobrevivieron al enfrentamiento con Thanos deben reunirse para intentar revertir sus consecuencias. La película, dirigida por Anthony y Joe Russo y protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson y Mark Ruffalo, regresa a las salas el 24 de septiembre. Esta edición tiene una duración de tres horas y tres minutos según Cinemark.

Animación y cine documental

La isla olvidada es una producción animada de DreamWorks que sigue a Jo y Raissa, dos amigas que están a punto de separarse para comenzar nuevas etapas de sus vidas. Durante su última noche juntas encuentran un portal que las lleva hasta Nakali, una isla fantástica poblada por criaturas inspiradas en la mitología filipina. Para regresar a casa deberán enfrentarse a la temible Manananggal y descubrir que sus propios recuerdos pueden convertirse en el precio de su regreso. La película está dirigida por Joel Crawford y Januel Mercado y dura una hora y 49 minutos.

En Los calvos, documental argentino dirigido por Elías Gismondi y Marcos Mossello, la calvicie se convierte en el punto de partida para conocer las historias de distintos hombres de Tostado, en el norte de Santa Fe. Los realizadores recorren sus experiencias personales, sus trabajos y sus vínculos con la imagen y el paso del tiempo. El documental aborda la relación con el cabello desde distintas experiencias y combina observación y humor. Tiene una duración de una hora y 19 minutos.

Hospital Británico, de Gloria Peirano y Gustavo Fontán, toma como punto de partida el último libro de poemas de Héctor Viel Temperley, escrito durante su internación. La película propone un viaje por la pampa argentina y combina imágenes, fragmentos de los versos y testimonios de personas que cuentan qué significó para ellas leer la obra. El largometraje tuvo su premiere mundial en el Festival Internacional de Cine de Marsella y dura una hora y ocho minutos.

Por último, Éramos tan flacos, de Carlos Castro, recupera imágenes registradas durante la segunda mitad de los años 90 en la ciudad de La Plata. Un joven utiliza una cámara VHS para documentar la vida universitaria en un momento marcado por las protestas estudiantiles contra la Ley de Educación Superior y el inicio de su participación política. Dura una hora y 20 minutos y se estrena este jueves en el Cine Gaumont.