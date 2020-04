Se trata del “Genesis Film Festival 2020”, que no sólo sigue en la línea de lo iniciado por bandas como Pink Floyd, Metallica, Radiohead o Grateful Dead, para animar a los fans durante el confinamiento obligado por la pandemia de coronavirus, sino que anticipa la gira reunión que el grupo planea para noviembre de este año.

Con acceso libre y gratuito, el trío, conformado por Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks, compartió en primera instancia “Three Sides Live”, de 1982, registrado durante la gira presentación del disco “Abacab”, de 1981.

Para las próximas semanas, está previsto que comparta “The Mama Tour”, de 1984; “Live at Wembley”, de 1987; “The Way We Walk, de 1992; y “When in Rome”, de 2007.

