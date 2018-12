Geraldine Neumann denunciará penalmente a Ariel Rodríguez Palacios

La hermana de Nicole denunció en las redes sociales que sufrió violencia de género y aprietes psicológicos por parte del cocinero mientras trabajaban en “Qué mañana”, en El Nueve.

Pero ahora por lo que aseguró la hermana de Nicole le llegó el momento de dejar la denuncia mediática y darle paso a la parte Judicial. Geraldine Neumann decidió denunciar penalmente a Ariel Rodríguez Palacios por maltrato y abuso de poder.

La modelo reveló cómo la acosaba el cocinero. “Chistes de doble sentido. Miles y miles, constantes, sentirme incómoda”, aseguró la modelo en declaraciones a Intrusos. Neumann aclaró que Rodríguez Palacios no incurrió en ningún maltrato físico. La modelo estaría dispuesta a contar más detalles una vez realizada la denuncia en la Justicia.

ADEMÁS:

Pero la denuncia de Geraldine no fue la única que sufrió el cocinero ya que la locutora Silvina Gualtieri, que trabajó tres años con el conductor y cocinero en ¡Qué mañana!, sumó su voz y apoyó a la modelo.

En un tuit acompañado de una foto junto a Neumann, la actual locutora de Polémica en el Bar dijo: “¡Querida @gegeneumann, estoy con vos! En estos días me estoy asesorando legalmente para saber qué es lo que puedo contar de todo lo que viví. ¡Hoy me siento más fuerte! Para lo que necesites, ¡acá me tenés! ¡Acá nos tenemos! #Unidas”, expresó. Si bien dijo que prontó hará la denuncia en la Justicia, cuando le preguntaron si vivió una mala experiencia con el conductor y cocinero, la locutora fue contundente: “mala experiencia sería poco”.i