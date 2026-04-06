Gloria Carrá habló sobre el trastorno neurológico que padece: prosopagnosia

La actriz contó cómo la afecta su "ceguera facial" en el cotidiano. "Es horrible, tengo que pedir perdón todo el tiempo...".
Gloria Carrá contó los detalles de su "ceguera facial", definida como prosopagnosia, también conocida como “ceguera facial”. El déficit neurológico que afecta la capacidad del cerebro para identificar caras, incluso los de familiares cercanos, a pesar de poder ver las partes de la cara, modificó las vivencias de la artista.
“Cada vez que le digo a alguien: ‘Perdón, pero no reconozco las caras’, me responden ‘yo tampoco los nombres’, pero no tiene nada que ver...", comparó, Gloria, durante una entrevista con Mario Pergolini para Otro día perdido, el programa del conductor en las noches de El 13.
“Es algo que no puedo. El cerebro no puede ordenar la cara. Se desordena la cara”, explicó, Carrá, sobre el trastorno que la atraviesa hace años y con el que convive en su día a día.
"¿Sabés las veces que me pasó de saludar tres veces a la misma persona y que me digan ‘ya me saludaste’? Es horrible, tengo que pedir perdón todo el tiempo...", compartió la mamá de Angelita, sobre algunas de las cosas que le pasan a consecuencia del déficit.
"A veces, piensan que soy colgada, pero no es así", se justificó Gloria, sobre la imagen que genera en la gente por su dificultad neurólogica. “Cuando mis hijas eran chicas y hacían cumpleaños, las madres venían a buscar a los nenes… Y yo no sabía cuál era cuál. Me ponía muy nerviosa", reconoció, la artista, sobre otra de las complicaciones que supo traerle la prosopagnosia.
Pero eso no es todo para Carrá. Porque también contó que esta dificultad se extiende a situaciones cotidianas como ver series o películas. “Si los personajes se parecen un poco, ya no puedo seguir la historia. Me hago un lío tremendo”, confió.
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