Gloria Carrá habló sobre el trastorno neurológico que padece: prosopagnosia

EL DRAMA DE GLORIA

"A veces, piensan que soy colgada, pero no es así", se justificó Gloria, sobre la imagen que genera en la gente por su dificultad neurólogica. “Cuando mis hijas eran chicas y hacían cumpleaños, las madres venían a buscar a los nenes… Y yo no sabía cuál era cuál. Me ponía muy nerviosa", reconoció, la artista, sobre otra de las complicaciones que supo traerle la prosopagnosia.

Pero eso no es todo para Carrá. Porque también contó que esta dificultad se extiende a situaciones cotidianas como ver series o películas. “Si los personajes se parecen un poco, ya no puedo seguir la historia. Me hago un lío tremendo”, confió.