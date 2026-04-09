Gonzalo Heredia confesó que es la quinta vez que está intentando hacer terapia

El actor blanqueó los motivos por los que va por un nuevo intento de hacer análisis. "No volví más".
Gonzalo Heredia contó las razones por las que va por su quinto intento de hacer una terapia psicológica. El artista se sinceró sobre los inconvenientes que vivió en el pasado y que le complicaron su análisis terapéutico. "No me sentía cómodo", reconoció la pareja de Brenda Gandini.
"Yo aprendí a comunicarme un poco... Estoy haciendo terapia hace relativamente poco. Voy por el quinto intento. es diferente, claro, fui cambiando", reconoció, Gonzalo. "La primera vez que fui a terapia fue cuando tenía diecinueve años, por algún quilombo. Y por esta cosa de que todo el mundo te manda a hacer terapia".
"En ese momento, estaba empezando en la actuación y dejando el taller mecánico de mi papá. Necesitaba una contención, un algo. Intenté pero no me salió, no me sentía cómodo. En la segunda vez, me encontré con una persona muy excéntrica, muy divertida, en donde tenía un pizarrón y un pupitre. Yo me sentaba en el pupitre", rememoró, Heredia.
"Escribió en el pizarrón todo mi árbol genealógico y me empezó a decir: ´mamá está loca´. Me llamó mucho la atención que la terapia fuese eso, raro. No volví más. Aparte, me llevaba a una habitación que tenía como afuera de la casa. Y ahora, yendo a la actualidad, en los últimos 6 meses di con la persona indicada", compartió.
"No terminé el secundario... Y con esta cara le digo a mis hijos que lo terminen. Yo hice una maestría de escritura creativa y tuve que presentar ciertos abales porque no tenía los estudios terminados", confió, Gonzalo, también durante la entrevista cara a cara con Mario Pergolini, en las noches de El 13.
"Dejé en tercer año el secundario. Intenté ir a la nocturna, estuve un año y medio y volví a dejar. Ahora no me gustaría terminarlo", manifestó, Heredia, ante la insistencia del conductor si no quería completar sus estudios.
