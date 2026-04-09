Silvia Süller reveló la verdad sobre el pelo de Silvio Soldán y podrían denunciarla en la justicia

La mediática habló sobre un supuesto cabello postizo que usaría el conductor, dejando en evidencia, tal vez, su secreto mejor guardado. "Se rascaba con una aguja de tejer".
Silvia Suller "abrió el baúl de los recuerdos" y reveló, lo que para muchos es, el secreto mejor guardado de Silvio Soldán. Se trata de pelo del expresentador de televisión, dejando entrever de que se trata de un postizo. "Lo tiene entretejido a las patillas...". Y especulan con que al conductor no le deben haber caído nada bien sus dichos públicos.
“Nunca me olvido de que una vez nos contaste que él se rascaba con una aguja de tejer", introdujo en el tema Tomasito a Silvia, durante un vivo de Instagram. Y, fiel a su estilo, la mediática no dudó un segundo al momento de su respuesta, dejando al descubierto, quizá, uno de los secretos mejor guardados del recordado conductor de Feliz Domingo.
“Yo nunca lo vi pelado, porque no es un sombrero que se pone y se saca. Lo tiene entretejido a las patillas. Eso va creciendo y a veces se le levantaba un poquito, entonces se metía la aguja por ahí para rascarse...", contó, Silvia, en primera persona. "Todos los meses se hacía el service. Nunca le toqué el pelo porque sabía que no le gustaba", agregó, la hermana de Guido.
Recordemos que, justamente, pocos días atrás, el propio Soldán, al brindar una entrevista en tevé, pidió que Suller deje de nombrarlo cada vez que da una nota. En las redes especulan con una posible denuncia por exponer este dato de su vida privada, aunque el locutor todavía no se pronunció al respecto, sobre su decisión.
Se trata de la portada de la revista Radiolandia 2000, donde la exvedette aparece en portaligas y corpiño, un look impuesto en la época, al lado de su amado, quien le está sirviendo un trago, a modo de recreación de un momento de intimidad entre ellos. “Qué piensa Soldán de los desnudos de su mujer”, tituló el semanario en aquel entonces.
Pero recordemos que Silvia, a la hora de definir como eran sus encuentros íntimos con Silvio, supo contar. “Siempre hubo cosas raras en el sexo. Me pedía cosas inusuales, que no son de hombre ‘hombre’. Me di cuenta con el tiempo”.
comentar