Silvia Süller reveló la verdad sobre el pelo de Silvio Soldán y podrían denunciarla en la justicia

SE VIRALIZÓ UN FOTO ERÓTICA DE SULLER Y SOLDÁN

Se trata de la portada de la revista Radiolandia 2000, donde la exvedette aparece en portaligas y corpiño, un look impuesto en la época, al lado de su amado, quien le está sirviendo un trago, a modo de recreación de un momento de intimidad entre ellos. “Qué piensa Soldán de los desnudos de su mujer”, tituló el semanario en aquel entonces.

Pero recordemos que Silvia, a la hora de definir como eran sus encuentros íntimos con Silvio, supo contar. “Siempre hubo cosas raras en el sexo. Me pedía cosas inusuales, que no son de hombre ‘hombre’. Me di cuenta con el tiempo”.