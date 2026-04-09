Gran Hermano Generación Dorada: Solange Abraham fue la elegida para el intercambio

"Un jugador de Gran Hermano Generación Dorada participará durante unos días en el certamen extranjero, mientras que un integrante de La Casa de los Famosos hará lo propio en nuestro programa" detalló del Moro.

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Solange no es una desconocida para los seguidores de Gran Hermano, ya que la tucumana saltó a la fama en en la edición 2011 (en la que ganó Cristian U), en donde clasificó en el quinto puesto, luego de ser una de las estrategas más queridas y frontales. Reconvertida en conductora y empresaria, regresó a la casa para esta "Generación Dorada" por su perfil y experiencia frente a cámara.

Esta no es no es la primera vez que el formato utiliza este recurso para subir el rating y generar un atractivo, pero sí para un programa que se emite en los estados unidos.

Antecedentes:

GH 3: Eduardo Carrera viajó a España.

GH 4: Pablo Espósito se fue a Brasil mientras Íris Stefanelli llegaba a la Argentina.

GH 5: El intercambio se repitió con España.

“La Casa de los Famosos”

"La Casa de los Famosos" se consolidó como uno de los realities más populares de la televisión hispana en Estados Unidos, con una dinámica muy similar a "Gran Hermano".

El programa propone una convivencia forzada entre los participantes que permanecen totalmente aislados del exterior, mientras son grabados las 24 horas por cámaras que registran todos sus movimientos. La gran diferencia con nuestro reality es que el casting está integrado por actores, cantantes, influencers y figuras mediáticas. En este formato el público vuelve a cumplir rol clave, ya que con su voto define quién sigue en competencia y quien no.