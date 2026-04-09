Gran Hermano Generación Dorada: Solange Abraham fue la elegida para el intercambio

La exparticipante de Gran Hermano 2011 fue la elegida para convivir una semana en La Casa de los Famosos, y entre los favoritos para venir figura la actriz mexicana Laura Zapata.
Después de una semana cargada de emociones "Gran Hermano Generación Dorada" no da respiro, el miércoles 8 de abril, Santiago del Moro anunció que Solange Abraham fue la elegida para protagonizar el intercambio internacional con el exitoso reality "La Casa de los Famosos" que se emite por la cadena Telemundo, para Estados Unidos.
Bajo el lema "Todo es Gran Hermano", la producción confirmó que este cruce marcará un hito en la televisión argentina, porque será el primer intercambio con la televisión estadounidense después de 14 años. De esta manera, Solange convivirá durante una semana con las celebridades en San Bartolomé Coatepec, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, mientras que una figura del programa extranjero desembarcará en la casa argentina de la localidad de Martinez, Provincia de Buenos Aires.
El mexicano Javier Poza, conductor de "La Casa de los Famosos" adelantó que hoy -jueves 8- se hará un dúplex con Gran Hermano: Generación Dorada para anunciar el nombre del participante seleccionado para el intercambio.
"Un jugador de Gran Hermano Generación Dorada participará durante unos días en el certamen extranjero, mientras que un integrante de La Casa de los Famosos hará lo propio en nuestro programa" detalló del Moro.
Solange no es una desconocida para los seguidores de Gran Hermano, ya que la tucumana saltó a la fama en en la edición 2011 (en la que ganó Cristian U), en donde clasificó en el quinto puesto, luego de ser una de las estrategas más queridas y frontales. Reconvertida en conductora y empresaria, regresó a la casa para esta "Generación Dorada" por su perfil y experiencia frente a cámara.
Esta no es no es la primera vez que el formato utiliza este recurso para subir el rating y generar un atractivo, pero sí para un programa que se emite en los estados unidos.
"La Casa de los Famosos" se consolidó como uno de los realities más populares de la televisión hispana en Estados Unidos, con una dinámica muy similar a "Gran Hermano".
El programa propone una convivencia forzada entre los participantes que permanecen totalmente aislados del exterior, mientras son grabados las 24 horas por cámaras que registran todos sus movimientos. La gran diferencia con nuestro reality es que el casting está integrado por actores, cantantes, influencers y figuras mediáticas. En este formato el público vuelve a cumplir rol clave, ya que con su voto define quién sigue en competencia y quien no.
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