"Got Talent Argentina": cuatro cruces y un rechazo general

Los cinco bailarines integrantes de la agrupación no pudieron finalizar la presentación que tenían preparada y el jurado especialista en danza fue clarísimo a la hora de explicar con el motivo por el que el grupo "Hikari" no logró tener una buena actuación en el escenario de "Got Talent Argentina".

Al jurado de "Got Talent Argentina", integrado por los cantantes Abel Pintos y La Joaqui, la actriz Florencia Peña y el bailarín Amir Abdul, no les gustó la actuación del grupo de baile de K-Pop "Hikari" e hicieron saber su desaprobación, votándolo con cuatro cruces.

A la hora de la devolución, el coreógrafo Emir Abdul fue contundente con el quinteto cordobés "Aca hay un problema, y en este caso no es el talento, son talentosos. No se creen que lo que hacen esta bueno, y si ustedes no creen que lo que hacen está bueno, no lo podemos creernos nosotros.

El jurado experto en danza, continuó su apreciación marcando las cosas que no le gustaron de la actuación de "Hikari" "Estaban muy inseguros, sus energías eran diferentes. No bailen por miedo, si ustedes hacen esto porque les gusta" y finalmente les recomendó “Había mucha inseguridad. Trabajen eso. y siempre traten de sacar de lo malo lo bueno. Son buenos pero falta fuerza. Falta creerse” que lo que hacen esta bien"