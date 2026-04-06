Marilina Bertoldi se tatuó el escudo de Independiente con las siglas G.A.Y. en lugar de C.A.I. y recibió amenazas de muerte

Lo que parecía una tarde relajada entre amigas se transformó en un problema mayúsculo cuando la tatuadora compartió el resultado en sus redes. Fue ahí cuando Marilina descubrió que se trataba de un escudo modificado y empezó a recibir una catarata de mensajes: “Entonces era gente amenazándome de muerte y gente de Racing diciéndome: ‘Te amo’. Me metí en una polémica que no entendía, como una estúpida. Es la cosa más estúpida que hice en mi vida”.

Al analizar la agresividad de las respuestas de los usuarios, Bertoldi reflexionó sobre el ambiente que rodea a este deporte en el país: “Es que se ponen muy... a los hombres del fútbol, aparentemente, no les gusta la homosexualidad, no sabía. No es un buen match”, mencionó respecto a la reacción de los hinchas.

A pesar de que en un principio evaluó la posibilidad de borrárselo o cubrirlo con otro diseño, la rockera aseguró que no se arrepiente de llevar ese diseño: “Por momentos me siento un poco insegura en la calle, pero lo voy a seguir llevando con orgullo. Pero no era mi intención hacer lo que pasó. No soy de Independiente, no soy de Racing, no soy nada. Solo es a favor de la comunidad LGBT”, expresó.

Para cerrar, la cantante recordó que su intención original era visibilizar su identidad de una manera descontracturada: “Soy gay, eso es lo que quería decir. Así que, bueno... no importa. Yo sé que es una estupidez, yo lo sé muy bien. Me sentí muy avergonzada. Antes de que se cumplieran 24 horas de este tatuaje, yo ya estaba averiguando para sacármelo porque me asusté mucho, obviamente”.