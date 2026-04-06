Marilina Bertoldi se tatuó el escudo de Independiente con las siglas G.A.Y. en lugar de C.A.I. y recibió amenazas de muerte

La artista aclaró que cuando se hizo el tatuaje no sabía que ese era el escudo de un club: "Lo voy a seguir llevando con orgullo", aseguró tras las amenazas.
Marilina Bertoldi decidió ponerle fin al misterio y explicó la razón real detrás de su tatuaje viral: el escudo de Independiente, pero con las siglas G.A.Y. en lugar de las tradicionales C.A.I. La imagen, que recorrió las redes tras una presentación en Baradero, generó un revuelo que la artista no esperaba. En una entrevista reciente, la cantante confesó que, al momento de hacérselo, no tenía idea de que se trataba de algo relacionado con el fútbol y que lo vio, simplemente, como un gesto de apoyo a la comunidad LGBTQ+.
La referente del rock se había vuelto tendencia en las redes sociales durante febrero después de mostrar el polémico diseño. Aquella publicación le valió el rechazo y el odio de cientos de hinchas del "Rojo", quienes se sintieron ofendidos por la intervención de su escudo.
En una charla con el periodista Gabriel Sotelo, Bertoldi no dio vueltas y calificó a su propio tatuaje como “la cosa más estúpida que hizo en su vida". Con total sinceridad, reconoció que en aquel momento no se detuvo a pensar ni investigó demasiado sobre el origen de la imagen que ahora lleva grabada en su brazo izquierdo.
La anécdota sobre cómo llegó ese diseño a su piel es bastante particular: "Un día yo estaba en WhatsApp y me llegó un sticker... yo no soy futbolera, nadie alrededor mío es futbolero. Y era como un escudo de un club de fútbol que decía 'GAY'. Y era rosa, como mi tatuaje. Entonces un día dije: ‘Tengo libre la tarde, voy y me lo hago con mi amiga’ Mi amiga, tampoco futbolera, me dice: ‘¡Qué divertido!’. Me lo tatuó... muy visible, by the way", explicó la artista sobre el proceso.
Lo que parecía una tarde relajada entre amigas se transformó en un problema mayúsculo cuando la tatuadora compartió el resultado en sus redes. Fue ahí cuando Marilina descubrió que se trataba de un escudo modificado y empezó a recibir una catarata de mensajes: “Entonces era gente amenazándome de muerte y gente de Racing diciéndome: ‘Te amo’. Me metí en una polémica que no entendía, como una estúpida. Es la cosa más estúpida que hice en mi vida”.
Al analizar la agresividad de las respuestas de los usuarios, Bertoldi reflexionó sobre el ambiente que rodea a este deporte en el país: “Es que se ponen muy... a los hombres del fútbol, aparentemente, no les gusta la homosexualidad, no sabía. No es un buen match”, mencionó respecto a la reacción de los hinchas.
A pesar de que en un principio evaluó la posibilidad de borrárselo o cubrirlo con otro diseño, la rockera aseguró que no se arrepiente de llevar ese diseño: “Por momentos me siento un poco insegura en la calle, pero lo voy a seguir llevando con orgullo. Pero no era mi intención hacer lo que pasó. No soy de Independiente, no soy de Racing, no soy nada. Solo es a favor de la comunidad LGBT”, expresó.
Para cerrar, la cantante recordó que su intención original era visibilizar su identidad de una manera descontracturada: “Soy gay, eso es lo que quería decir. Así que, bueno... no importa. Yo sé que es una estupidez, yo lo sé muy bien. Me sentí muy avergonzada. Antes de que se cumplieran 24 horas de este tatuaje, yo ya estaba averiguando para sacármelo porque me asusté mucho, obviamente”.
comentar