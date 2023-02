Gran Hermano 2022: entraron los seis nuevos participantes

Los que ingresaron fueron, en orden de aparición, Valentina Ginocchio -la hermana de Marcos-, Florencia Lattanzio -la hermana de Camila-, Gladys Lega -la mamá de Lucila-, Fabián Herrera -el sobrino de Romina-, Camila Camarda -la hermana de Julieta y Rodolfo Castañares, el papá de "Nacho".

Santiago del Moro se encargó de explicar a cada uno de los nuevos integrantes que no pueden romper el aislamiento y brindar información del afuera y, que en caso de incumplir las reglas, puede haber sanciones para los jugadores.

"No se expongan ni pregunten cosas que no pueden saber. Yo les recomendaría que no hablen mucho del afuera para que no metan la pata. Una jugada en falso los manda a placa y a las visitas los eyecta de la casa" les dijo Santiago del Moro a los seis jugadores y a sus respectivos familiares, los nuevos integrantes del juego.

¿Quién es quién?

Valentina.jpg Valentina Ginocchio

Valentina Ginocchio tiene 26 años y es la hermana de Marcos. Vive en Francia, donde trabaja como profesora de español, y fue la primera tanto en entrar al estudio de Telefe para dialogar con Santiago del Moro, como en ingresar a la casa, en donde se fundió en un "eterno" abrazo con su hermano.

Camila Lattanzio.jpg Florencia Lattanzio

Florencia Lattanzio, la hermana gemela de Camila. Tiene 21 años, es de Ituzaingo, Buenos Aires, vive con su madre y es futbolista profesional -arquera- del Club Atlético Independiente. “Voy a entrar para llevar buena energía y a estar con Cami, que me necesita más que nunca” aseguró una de las familiares mas conocidas por el público.

Gladys.jpg Gladys Lega

Gladys Lega es la mamá de Luciana "la Tora" Villar, tiene 62 años, vive en Berazategui con su hijo. Fue la tercera familiar en entrar a la casa más famosa del mundo.

Fabian Herrera.jpg Fabián Herrera

Fabián Herrera, tiene 22 años y es el sobrino y ahijado de Romina Uhrig. Vive en Grand Bourg, junto con sus padres y hermanas menores. “Lo primero que voy a hacer es darle un abrazo enérgico para demostrarle el amor de sus hijas y de toda la familia” le dijo a Santiago del Moro.

El recibimiento que le brindó la exdiputada fue un poco frio y decepcionante, ya que -insólitamente- esperaba el ingreso de sus tres hijas. El conductor explicó luego que sus tres nenas no pueden entrar a la casa debido a que son menores de edad.

Camila Camarda.jpg Camila Camarda

Camila Camarda es la hermana de Julieta Poggio. Vive con su novia y es creadora de contenido en redes sociales y community manager.

Casta.jpg Rodolfo Castañares

Rodolfo Castañares tiene 52 años y es el papá de Juan Ignacio Castañares Puente. Es actor y peluquero y se vino desde Uruguay -donde vive- para ser el último nuevo participante en ingresar a la casa de "Gran Hermano 2022".

Antes de finalizar el programa especial del lunes 20 de febrero, Santiago del Moro leyó un comunicado de Gran Hermano con una primera orden para todos los habitantes de la casa "Los familiares deben dormir en un cuarto separado de los jugadores".

Si bien hasta el momento, no hay confirmación sobre la duración de la estadía de los familiares de los jugadores, el conductor del reality aseguró que "será por unos días" y además anunció el inicio de "una competencia aparte" que irá por afuera de la inicial de "Gran Hermano 2022". "Tienen que disfrutar y disfrutarse. Pásenla lindo" cerró su participación, dentro de la casa, Santiago del Moro.