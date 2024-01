"Gran Hermano 2023": una placa con sorpresas

Alan Serrano -el ganador de la prueba de liderazgo semanal- fue el responsable de seleccionar a uno de sus compañeros para salvarlo, la decisión resultó previsible ya que se inclinó por Lisandro Navarro, dejando a Carla de Stéfano, Isabel De Negri, Florencia Cabrera y Nicolás Grosman -sancionado por el Big Brother local- con la posibilidad de abandonar el reality de Telefe por la votación de los espectadores.

Alan y Licha fueron al SUM (Salón de Usos Múltiples) para debatir sobre la estrategia más conveniente a implementar en el momento de subir a un nuevo compañero a la placa.

“Nico no creo que reciba votos en contra, además por haber sido sancionado por una boludez. Isabel es quizás quien más complicada la tiene. Entonces tenés dos opciones, una es mandar a alguien que no creés que va a polarizar votos, alguien que vos decís que no lo va a votar nadie”, fue lo que analizó Lisandro, luego de agradecerle el gesto de haberlo salvado.

"Pensé lo mismo que vos, en alguien que no fuera a recibir votos porque la persona que va siempre a placa -refiriéndose a Juliana Scaglione- no nos conviene a nosotros. Yo pienso que hay que mandar a una persona más tranqui, más o menos como Nico, que no la vaya a votar la gente. No quería mandar a esa persona que va siempre a placa porque estoy pensando que no se va a ir", expresó Alan, coincidiendo con el pensamiento de Licha.

Fue así que ambos coincidieron en que no convenía estratégicamente enviar a Furia al teléfono y que era más efectivo incluir en la placa a alguien con menos votos concentrados.

Nicolás ya estaba en la placa debido por la sanción, quedaban Carla, Isabel y Florencia. De esta manera fue que Alan Simone fue descartando uno a uno a sus compañeros hasta que tuvo que elegir entre Juliana Scaglione y Rosina Beltrán.

Sobre el final del programa, Alan le reveló su decisión a Santiago del Moro y eligió a la uruguaya, a la que ya había nominado en el confesionario, aunque a la hora de aclarar los motivos afirmó que su voto explicó que carecía de motivos específicos.

Por su parte, Rosina admitió que “sentía” que sería la elegida, y -por eso- no se equivocó.