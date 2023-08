Gran Hermano Chile: una participante deambuló desnuda por la casa

En medio del encierro, surgió un inesperado episodio que causó repercusión tanto dentro de la casa como en las redes sociales.

Todo ocurrió cuando Jennifer Pincoya Galvarini saltó a la pileta de la casa sin ropa y luego caminó por todo el hogar desnuda frente a sus compañeros y a las cámaras.

“¡Está en pelotaas!”, exclamó Constanza, una de las jugadoras, al notarlo.

“Sí po’, se tiró en pelota”, menciona por su parte Viviana Acevedo, quien entonces se dirige a Francisca Maira. “Mira Fran, te ganaron. La Pincoya se tiró en pelota”, le dice.

De todos modos, en ese momento el programa no estaba en vivo y el episodio fue tomado por la transmisión Pluto TV, en donde sí se pudo ver en vivo del minuto a minuto las 24 horas del día.

En esa toma, se la vio tomando sol, nadando y entrando a la casa sorprendiendo a sus compañeros.

Al hacerse público este momento televisivo, tanto en el panel como en las redes sociales, se generó un fuerte debate, evaluando la actitud de la mujer, con grupos que la cuestionaban y otros que la defendían.

Usuarios en Twitter recordaron que un participante de Gran Hermano Argentina había hecho algo similar en la última versión.

Recordaron cuando Ariel Ansaldo se sacó la malla cuando salió de la pileta, pero no llegó a mostrar sus “partes” en cámara.

Pincoya-se-saca-la-ropa.jpg Gran Hermano Chile: una participante se desnudó en cámara.

La última eliminación en GH Chile

El domingo pasado se emitió en Gran Hermano Chile 2023, el programa y reality furor que se transmite actualmente por la pantalla de Chilevisión y Pluto TV, una nueva gala de eliminación.

En esta oportunidad fueron cuatro los nominados: Constanza, Jennifer, Francisco y Viviana. Esta última participante fue salvada de la placa por Viviana, la inmune de la semana.

Está confirmado que la próxima gala de nominación en Gran Hermano Chile 2023 será el próximo miércoles 2 de agosto. El domingo 6 se ira de la casa más famosa del país el sexto participante.

Un ex Gran Hermano fue víctima de un violento robo

Maxi Guidici participó en la última edición de Gran Hermano y si bien no llegó a la final, se convirtió en el ganador de un auto y se enamoró de Juliana Díaz, una de sus compañeras en el reality.

Pero, tras anunciar su separación con Juliana, ahora Maxi sufrió un robo cuando se encontraba circulando con su nuevo vehículo.

El ex participante usó su Instagram para contarles a sus seguidores lo que le había ocurrido: “Voy a decir que estamos en esos momentos en que la vida te da la espalda, te mete un par de bifes y te sigue golpeando”.

“Pero bueno, le sonreímos a la vida, le tocamos el culo y empezamos a solucionar. Ahora estoy yendo al gimnasio para juntar energía y fuerza porque hoy va a ser un día de solucionar cosas”, aseguró.

Después dio más detalles sobre lo que le había ocurrido: “Me chorearon, me rompieron el vidrio del auto, me afanaron la pantalla. Me di con una imagen tan tétrica que la verdad estuvo dura de pasar. Pero ya estamos firmes para solucionar lo que tenga que ser. Que tengan un feliz comienzo de semana y hay que sonreírle a todo como venga y como sea. Con una sonrisa se pasa todo. ¡Besos!”, concluyó.