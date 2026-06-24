Gran Hermano Generación Dorada: Andrea del Boca golpeó bajo a Solange Abraham

"Otra vez se metió con algo personal, ¿qué pasaría si yo se lo devuelvo?", se preguntó Solange luego del escandaloso cruce que tuvo con la actriz en la cocina de la casa.
Durante la preparación del almuerzo Andrea del Boca y Solange Abraham volvieron a enfrentarse cara a cara en la casa de Gran Hermano Generación Dorada.
Todo comenzó cuando Yisela “Yipio” Pintos le preguntó a Sol si podía limpiar la mesada porque la tenía que usar, pero a modelo le respondió que no podía en ese momento, por lo que la comediante uruguaya expresó “Entonces empezá a amasar en tu mesada porque se nos complica cocinar. Si no, voy ahí y te ensucio todo, es lo mismo”.
Steffany “Campanita” Pereira accedió a limpiar la mesada mientas Manuel Ibero -a los gritos- expresaba su indignación porque consideraba que “Sol se compró la bacha”. Como respuesta, Solange le respondió “Ustedes son los que quieren dividir todo” remarcando las dificultades que surgen en la casa por el método de cocina.
“Imaginate si esta gentuza va a venir a darme órdenes a mí” expresó la modelo y empresaria, poniéndose a bailar al lado de la mesada y provocando que Andrea del Boca le gritara “permiso" para limpiar limpiar la mesada.
La actriz de telenovelas volvió a gritar “permiso, estamos cocinando” al pasar cerca de Sol con una olla llena. La ex Gran Hermano 2011 contestó autoproclamándose “prócer” del reality y reiterando que en esta edición hay “gentuza pasada de su cuarto de hora”.
La discusión se tornó personal en medio de los intentos de hacer “rap” de las dos contrincantes. Solange dijo que “no está en la ruina” y Andrea le contestó que era “porque se casó con alguien de mucho dinero".
Poco más tarde, Sol fue a la sala de stream y justificó que sus cantos y sus bailes “son una manera de desestabilizar a los demás sin la violencia que otros manejan” y tildó a Andrea de “planta” asegurando que “está pasada de su cuarta de hora” a pesar de su extenso currículum.
En paralelo, Andrea del Boca reveló que “le ofrecieron hacer su propia biopic” y que quiere ver el primer capítulo de la misma en su casa, pero Solange siguió en su embestida contra la actriz de telenovelas “Ella, a diferencia mía, se metió de nuevo con un tema personal. ¿Qué pasaría si yo se la devuelvo? Sería nuevamente la villana” exprezó.