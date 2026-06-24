Gran Hermano Generación Dorada: Andrea del Boca golpeó bajo a Solange Abraham

La actriz de telenovelas volvió a gritar “permiso, estamos cocinando” al pasar cerca de Sol con una olla llena. La ex Gran Hermano 2011 contestó autoproclamándose “prócer” del reality y reiterando que en esta edición hay “gentuza pasada de su cuarto de hora”.

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La discusión se tornó personal en medio de los intentos de hacer “rap” de las dos contrincantes. Solange dijo que “no está en la ruina” y Andrea le contestó que era “porque se casó con alguien de mucho dinero".

Poco más tarde, Sol fue a la sala de stream y justificó que sus cantos y sus bailes “son una manera de desestabilizar a los demás sin la violencia que otros manejan” y tildó a Andrea de “planta” asegurando que “está pasada de su cuarta de hora” a pesar de su extenso currículum.

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En paralelo, Andrea del Boca reveló que “le ofrecieron hacer su propia biopic” y que quiere ver el primer capítulo de la misma en su casa, pero Solange siguió en su embestida contra la actriz de telenovelas “Ella, a diferencia mía, se metió de nuevo con un tema personal. ¿Qué pasaría si yo se la devuelvo? Sería nuevamente la villana” exprezó.