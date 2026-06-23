Gran Hermano Generación Dorada: Solange eliminó a Titi Tcherkaski

Antes de abandonar la casa por la puerta grande, la tiktoker dejó un mensaje contundente para todos sus compañeros de convivencia.
En la noche del lunes 22 de junio, Titi Tcherkaski debió abandonar la casa de Gran Hermano Generación Dorada por decisión del público, en lo que fue la 18° Gala de Eliminación al caer en el mano a mano final con Solange Abraham.
En el comienzo de una jornada en la que definía la placa negativa que se armó en la Gala de Nominación del pasado jueves 18, Tamara Paganini y Emanuel Di Gioia fueron los primeros en asegurarse la permanencia y luego le llegó el turno a Manuel Ibero, que recibió únicamente el 0,3% de los votos.
Los siguientes en salir de placa fueron Steffany “Campanita” Pereira y Cinzia Francischiello, con el 0.4% y el 1.2% de los votos -respectivamente- por lo que finalmente quedó el esperado versus entre Solange Abreham y Titi Tcherkaski.
Llegadas las 23.25 del lunes 22 de junio, Santiago del Moro comunicó que la eliminada -por un ajustado porcentaje- de la decimoséptima semana de Gran Hermano Generación Dorada era la licenciada en Gestión de Medios y Entretenimiento.
La salida de la tiktoker porteña fue sin polémicas y antes de abandonar la casa expresó su desea de que Manu, Yipio y Andrea del Boca lleguen lejos en la competencia, marcando una diferencia con quienes -según ella- “dejan mucho que desear”.
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