MasterChef sigue conquistando el mundo

image Ana Iglesias, la ganadora MasterChef España 2020

La franquicia ha demostrado una capacidad única de reinvención porque además de la versión principal para aficionados, cuenta con ediciones Celebrity, Professionals, Junior, Seniors y spin-offs regionales.

En los últimos meses, Banijay Rights sumó lanzamientos en Nigeria, el regreso a Chile por TVN y el ambicioso MasterChef Asia -que cubrirá India, Sudeste Asiático, Gran China, Japón, Corea y Oriente Medio-. En regiones como Asia Central y el Cáucaso, donde la gastronomía ocupa un lugar central en la identidad cultural -platos como el plov uzbeko, el dolma azerí o los kebabs-, la adaptación promete conectar profundamente con el público local.