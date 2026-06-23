MasterChef sigue conquistando el mundo

Con estos dos nuevos mercados, MasterChef consolida su presencia en Europa del Este y Asia Central, regiones donde ya tiene versiones en países como Rusia, Turquía y varias repúblicas ex soviéticas.
El formato de cocina más exitoso de la historia de la televisión continúa su expansión global, Banijay Entertainment anunció la producción de MasterChef en Uzbekistan y Azerbaijan, que se estrenarán durante 2027 y llevarán el total de mercados a 74 territorios alrededor del mundo.
Según el comunicado oficial, MasterChef Uzbekistán debutará en el canal Zo’r TV con una primera temporada de diez episodios y será producida por New Media Group. Por su parte, MasterChef Azerbaiyán se emitirá en la televisión pública Ictimai TV y también tendrá diez capítulos. Ambas adaptaciones locales buscarán replicar el éxito del formato adaptando pruebas, jurados y participantes a las tradiciones culinarias y culturales de cada país.
“Uzbekistán y Azerbaiyán representan nuevas y emocionantes fronteras para MasterChef, y es muy gratificante ver cómo el formato continúa creciendo no solo allí, sino también en todo el mundo. Con dos socios de transmisión sólidos como Zo’r TV e Ictimai TV, confiamos en que estas adaptaciones deleitarán al público local” explicó Alexander Rubanov, vicepresidente de Banijay Rights para Rumania, la CEI, Ucrania, Georgia, los países bálticos y Turquía.
Creado por el productor británico Franc Roddam y estrenado por primera vez en 1990 en el Reino Unido, MasterChef ostenta un Récord Guinness como el formato de cocina más exitoso de todos los tiempos. Hasta la fecha acumula más de 750 temporadas y más de 16.000 episodios emitidos en todo el planeta, con audiencias que superan los 300 millones de espectadores en más de 200 países.
La franquicia ha demostrado una capacidad única de reinvención porque además de la versión principal para aficionados, cuenta con ediciones Celebrity, Professionals, Junior, Seniors y spin-offs regionales.
En los últimos meses, Banijay Rights sumó lanzamientos en Nigeria, el regreso a Chile por TVN y el ambicioso MasterChef Asia -que cubrirá India, Sudeste Asiático, Gran China, Japón, Corea y Oriente Medio-. En regiones como Asia Central y el Cáucaso, donde la gastronomía ocupa un lugar central en la identidad cultural -platos como el plov uzbeko, el dolma azerí o los kebabs-, la adaptación promete conectar profundamente con el público local.
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