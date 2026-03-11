Gran Hermano Generación Dorada: el DAR debutó con Luana

“Me pareció poco valiente el argumento que usaste, el primero del "camino abierto" para hacer lo que quiera, y el segundo de que "no te querías sentir mal por si tenías un sentimiento mezclado en la casa". Algo no me cierra, ¿antes no te hacía mal en tantos años de relación?” le preguntó Lucas.

“Siempre me hizo mal. Yo te amo” dijo Luana, que recibió como respuesta de su ex “No parece, y eso no es amor. Yo no te vine a hablar del reality, vengo a hablar de lo que sucedió afuera. Te cag… en la persona que siempre te bancó, te banqué en todos los problemas que te metiste”.

Luana sostuvo que “el amor se fue perdiendo” y que “no sentía la presencia” de Lucas como al comienzo de la relación, y le juró que “lo admira completamente” además de pedirle que le gustaría hablar a solas cuando salga de Gran Hermano Generación Dorada.

“Vos decidiste hacer esto público y me humillaste ante un montón de personas ahora y antes, ¿o no te acordás de cuando vino ese chico a casa? Su nombre comienza con L, ¿qué pasó ahí? O no era que los amigos son amigos y que si estás con uno no son amigos, no solo con uno, sino con dos. Ocho meses con una vida paralela, los fines de semana buscando canjes… tengo pruebas y sé todo de lo de tu amiga, tus amigos, sé que cuando nos fuimos de viaje al Caribe vos esperabas reunirte con otra persona”, le enumeró Lucas a Luana.

Luana Fernández le dijo a Lucas que “ahora solo piensa en jugar” dentro de la casa, pero él le reiteró que su relación terminó irremediablemente, le recalcó que “tiene pruebas” de todos sus errores. “Tenés todas las cosas en lo de tus papás. Ah, y el bolso apareció, qué suerte” finalizó antes de que se cierre el portal.

Tras el derecho a replica, Luana quedó devastada, expresó sus ganas de irse de Gran Hermano Generación Dorada y se largó a llorar a solas en la arena.

Tras la gala de eliminación y la apertura de la placa positiva, Luana no aclaró si tenía un amante o no, pero confirmó que “tenía una relación abierta”, mientras que Zunino lamentó que “se entere de cosas sobre la marcha” y le aseguró que “él tiene todo aclarado afuera pero que no quiere bardear”.