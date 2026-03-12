La polémica defensa de la familia de Carmiña, tras se echada de GH: "Ella es picante"

POLÉMICA JUSTIFICACIÓN

“Las personas somos mucho más que nuestros peores momentos. Y quienes la conocemos, la amamos y la vamos a bancar hasta la muerte”, sostuvo el grupo de pertenencia de Carmiña. Recordemos lo que dijo "el dueño de casa", en la voz de GH, al momento de expulsarla...

“Asociar a tu compañera con la esclavitud es una ofensa que no voy a permitir. Con este tipo de temas no se juega. La esclavitud fue abolida, como hay prejuicios que deberían ser abolidos para siempre. Mi decisión es que a partir de este momento debés abandonar la competencia. Dirígete hacia la puerta giratoria en este mismo instante. Tus pertenencias te serán entregadas afuera. Buenas noches”.