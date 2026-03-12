La polémica defensa de la familia de Carmiña, tras se echada de GH: "Ella es picante"

El entorno más cercano a la jugadora que fue echada de la competencia hizo un descargo en redes sociales en donde, para muchos, "intentaron justificar sus actos".
Carmiña Masi fue expulsada de Gran Hermano Generación Dorada luego de sus dichos racistas contra Jenny Mavinga, algo que no tardó en ser viral en redes sociales. y que, en horas de la noche del miércoles, tuvo su resolución final al exigirle que abandone la competencia. Ahora, su familia hizo un descargo justificando los "actos" de la joven oriunda del Paraguay.
"Sabemos que el comentario que hizo estuvo muy mal. Lo reconocemos con claridad. No lo justificamos ni lo compartimos”, sostuvo el entorno más allegado a la participante que fue echada de la casa, en las últimas horas, tras quedar en evidencia durante una gala del programa, sus comentarios discriminantes sobre su compañera de juego.
“Ese momento no define quién es ella", planteó, la familia de la exparticipante del reality show de Telefe. "Carmiña representó al Paraguay dentro de la casa de una manera extraordinaria. Fue una de las personas más preparadas para estar ahí: inteligente, estratégica, frontal y auténtica. una jugadora fuerte que dejó todo en cada momento del reality”, comunicaron, a través de un escrito que publicaron en la red social de la exjugadora.
“Es intensa, picante, sin filtro... como una ‘loca linda’, difícil de encasillar, incomprendida para muchos. Pero quienes la conocemos sabemos que en el fondo no hay maldad en su corazón. pudo provocar, aceptando las emociones generadas por lo ocurrido en el reality. Todos nos equivocamos, a veces de formas grandes, dolorosas y públicas. Y cuando eso pasa, lo único que queda es hacerse cargo, aprender y crecer”, agregaron, los familiares de Carmiña.
“Las personas somos mucho más que nuestros peores momentos. Y quienes la conocemos, la amamos y la vamos a bancar hasta la muerte”, sostuvo el grupo de pertenencia de Carmiña. Recordemos lo que dijo "el dueño de casa", en la voz de GH, al momento de expulsarla...
“Asociar a tu compañera con la esclavitud es una ofensa que no voy a permitir. Con este tipo de temas no se juega. La esclavitud fue abolida, como hay prejuicios que deberían ser abolidos para siempre. Mi decisión es que a partir de este momento debés abandonar la competencia. Dirígete hacia la puerta giratoria en este mismo instante. Tus pertenencias te serán entregadas afuera. Buenas noches”.
