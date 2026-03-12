Gran Hermano Generación Dorada: expulsaron a Carmiña por racismo

Luego, se dirigió directamente a Carmiña Masi y le dijo “No puedo dejar pasar tu desagradable comportamiento de esta mañana. Tuviste expresiones racistas, absolutamente fuera de lugar, hacia tu compañera Mavinga. Se trata de una conducta inadmisible. De modo que te informo, recibirás una severa sanción”. Pero antes de anunciarla, "el Big" compartió unas palabras con todos los participantes “Yo no soy un educador, ni quiero impartirle lecciones a nadie, cada uno trajo de afuera su propia educación. Pero sí soy el dueño de esta casa y soy quien imparte las normas de convivencia. Pretendo que convivan sin injuriar la identidad del otro. Desgraciadamente el racismo es un mal que continúa existiendo. Nada me gustaría más que al menos en mi casa podamos brindar un mensaje superador, en el cual prevalezca el respeto y la inclusión”.

Captura de pantalla 2026-03-12 a las 1.17.03a.m.

“Entiendan que hay límites que no deben ser traspuestos, y Carmiña lo hizo. Ojalá vos también puedas reflexionar sobre tu conducta de hoy, que fue lamentable. Asociar a tu compañera con la esclavitud es una ofensa que no voy a consentir, aún cuando haya sido formulada en forma de broma, porque con este tipo de temas no se bromea” fue contundente Gran Hermano y confirmó la decisión que tomó no era casual “Quiero que sepas que analicé muy detalladamente todo lo que dijiste y no hay ningún lugar a dudas acerca de la gravedad de estos hechos. Este formato a nivel internacional se rige por un reglamento muy estricto, que no admite comportamientos de estas características”.

Captura de pantalla 2026-03-12 a las 1.17.43a.m.

“Dicho todo esto, llegó el momento de anunciarte mi decisión… Carmiña, a partir de este momento estás expulsada de mi casa, debes abandonar la competencia, dirigite a la puerta giratoria en este mismo instante, las pertenencias te serán entregadas afuera”, le comunicó el dueño de casa a la periodista paraguaya. Inmediatamente, la jugadora se levantó y fue hacia a la puerta giratoria, donde se despidió de sus compañeros y le dijo a Mavinga que era un chiste que dijeron juntas algunas veces, aunque sabe que fue de mal gusto “Al toque que dije eso me di cuenta que estaba mal. Te pido disculpas y a toda la gente de color porque no es un chiste” aclaró antes de salir expulsada de la casa.