Gran Hermano Generación Dorada: se definió la nueva placa

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Además, volvió a sonar el teléfono dorado y esta vez lo atendió Emanuel Di Gioia. sin saber lo que le esperaba, porque Santiago del Moro había anunciado que quien contestara quedaría automáticamente en placa y debería elegir a otro jugador, sin saber que le otorgaría inmunidad. De esta manera, el mecánico de San Martín quedó nominado y Solange Abraham se aseguró no quedar en placa esta semana.