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Gran Hermano Generación Dorada: se definió la nueva placa

Entre sanciones, beneficios inesperados y una fulminante del líder, la decimoctava semana de competencia en la casa ya tiene a sus nominados

En la noche de miércoles 24 de junio, la casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una nueva Gala de la Nominación, correspondiente a la decimoctava semana de competencia. Al comenzar la noche, el Gran Hermano sancionó a Andrea del Boca por hablar del afuera y decidió mandarla directamente a la placa y también, le impidió nominar.

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Además, volvió a sonar el teléfono dorado y esta vez lo atendió Emanuel Di Gioia. sin saber lo que le esperaba, porque Santiago del Moro había anunciado que quien contestara quedaría automáticamente en placa y debería elegir a otro jugador, sin saber que le otorgaría inmunidad. De esta manera, el mecánico de San Martín quedó nominado y Solange Abraham se aseguró no quedar en placa esta semana.

Luego de que quedara definida la placa de nominados, Juan Carlos López -el líder de la semana- debió fulminar a un compañero, y eligió a Charlotte Caniggia.

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De esta manera, la placa quedó conformada por Andrea del Boca, Emanuel Di Gioia, Yisela “Yipio” Pintos, Steffany “Campanita” Pereira, Nenu López, Matías Hanssen, Cinzia Francischiello, Manuel Ibero y Charlotte Caniggia.

Todos los votos

  • STEFFANY “CAMPANITA” PEREIRA: 2 para Nenu y 1 para Hanssen.
  • CHARLOTTE CANIGGIA*: 2 para Manu y 1 para Juanicar. *Votos anulados por Titi Tcherkaski.
  • CINZIA FRANCISCHIELLO: 2 para Yipio y 1 para Nenu.
  • MANUEL IBERO: 2 para Campanita y 1 para Cinzia.
  • MARIELA PRIETO: 2 para Yipio y 1 para Juanicar.
  • MATÍAS HANSSEN*: 3 para Nigro y 2 para Campanita. *Hizo la nominación espontánea.
  • JENNIFER “PINCOYA” TORRES: 2 para Manu y 1 para Hanssen.
  • TAMARA PAGANINI: 2 para Yipio y 1 para Nenu.
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  • YISELA “YIPIO” PINTOS: 2 para Cinzia y 1 para Hanssen.
  • LUANA FERNÁNDEZ: 2 para Nenu y 1 para Manu.
  • ALEJANDRA MAJLUF: 2 para Hanssen y 1 para Campanita.
  • JUAN CARLOS LÓPEZ: 2 para Charlotte y 1 para Campanita.
  • SOLANGE ABRAHAM: 2 para Manu y 1 para Nenu.
  • NENU LÓPEZ: 2 para Mariela y 1 para Yipio.
  • SEBASTIÁN COLA: 2 para Juanicar y 1 para Yipio.
  • JUAN “JUANICAR” CARUSO: 2 para Hanssen y 1 para Mariela.
  • LEANDRO NIGRO: 2 para Campanita y 1 para Cinzia.
  • YANINA ZILLI: 2 para Yipio y 1 para Cinzia.

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