Gran Hermano Generación Dorada: se definió la nueva placa

Entre sanciones, beneficios inesperados y una fulminante del líder, la decimoctava semana de competencia en la casa ya tiene a sus nominados
En la noche de miércoles 24 de junio, la casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una nueva Gala de la Nominación, correspondiente a la decimoctava semana de competencia. Al comenzar la noche, el Gran Hermano sancionó a Andrea del Boca por hablar del afuera y decidió mandarla directamente a la placa y también, le impidió nominar.
Además, volvió a sonar el teléfono dorado y esta vez lo atendió Emanuel Di Gioia. sin saber lo que le esperaba, porque Santiago del Moro había anunciado que quien contestara quedaría automáticamente en placa y debería elegir a otro jugador, sin saber que le otorgaría inmunidad. De esta manera, el mecánico de San Martín quedó nominado y Solange Abraham se aseguró no quedar en placa esta semana.
Luego de que quedara definida la placa de nominados, Juan Carlos López -el líder de la semana- debió fulminar a un compañero, y eligió a Charlotte Caniggia.
De esta manera, la placa quedó conformada por Andrea del Boca, Emanuel Di Gioia, Yisela “Yipio” Pintos, Steffany “Campanita” Pereira, Nenu López, Matías Hanssen, Cinzia Francischiello, Manuel Ibero y Charlotte Caniggia.
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