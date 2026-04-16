Gran Hermano Generación Dorada: nominaciones cruzadas y una placa dividida

En la noche del miércoles 15 de abril, en la séptima Gala de Nominación, quedó conformada la placa de la octava semana de juego de Gran Hermano Generación Dorada. Durante las primeras 24 horas, el voto del público será positivo, pero luego será negativo hasta la noche del lunes 20 de abril, en la Gala de Eliminación