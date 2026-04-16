Gran Hermano Generación Dorada: nominaciones cruzadas y una placa dividida

El público de Gran Hermano Generación Dorada deberá votar dos veces, primero en forma positiva y luego de manera negativa. Qué pasó en el confesionario.
En la noche del miércoles 15 de abril, en la séptima Gala de Nominación, quedó conformada la placa de la octava semana de juego de Gran Hermano Generación Dorada. Durante las primeras 24 horas, el voto del público será positivo, pero luego será negativo hasta la noche del lunes 20 de abril, en la Gala de Eliminación
Franco Zunino y Martín Rodríguez habían sido fulminados por Juanicar -el líder de la semana- y gracias a los votos de la casa se sumaron La Maciel, Danelik Galazán, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Nazareno Pompei, Yisela “Yipio” Pintos y Brian Sarmiento.