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Gran Hermano Generación Dorada: nominaciones cruzadas y una placa dividida

El público de Gran Hermano Generación Dorada deberá votar dos veces, primero en forma positiva y luego de manera negativa. Qué pasó en el confesionario.

En la noche del miércoles 15 de abril, en la séptima Gala de Nominación, quedó conformada la placa de la octava semana de juego de Gran Hermano Generación Dorada. Durante las primeras 24 horas, el voto del público será positivo, pero luego será negativo hasta la noche del lunes 20 de abril, en la Gala de Eliminación

Franco Zunino y Martín Rodríguez habían sido fulminados por Juanicar -el líder de la semana- y gracias a los votos de la casa se sumaron La Maciel, Danelik Galazán, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Nazareno Pompei, Yisela “Yipio” Pintos y Brian Sarmiento.

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Todos los votos de la séptima gala de nominación

  • FABIO AGOSTINI: 2 para La Maciel y 1 para Yipio.
  • JENNIFER "PINCOYA" TORRES: 2 para Danelik y 1 para Brian.
  • LUANA FERNÁNDEZ: 2 para La Maciel y 1 para Nazareno.

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  • DANIELA DE LUCÍA: 2 para Eduardo y 1 para Tamara.
  • EMANUEL DI GIOIA: 2 para Danelik y 1 para La Maciel.
  • BRIAN SARMIENTO (Nominación espontánea): 3 para Yipio y 2 para Pincoya.
  • EDUARDO CARRERA: 2 para La Maciel y 1 para Nazareno.
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  • MANUEL IBERO*: 3 para Tamara, 2 para Danelik y 1 para Eduardo. *disposición 3, 2, 1 por Lola Tomaszeuski
  • DANELIK GALAZÁN: 2 para Manuel Ibero y 1 para La Maciel.
  • TAMARA PAGANINI: 2 para Nazareno y 1 para La Maciel.
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  • JUAN "JUANICAR" CARUSO*: 3 para Tamara y 2 para Eduardo. *beneficio por el liderazgo de la semana.
  • LA MACIEL: 2 para Brian y 1 para Danelik.
  • LOLO POGGIO: 2 para Tamara y 1 para Danelik.
  • TITI TCHERKASKI: 2 para Nazareno y 1 para Danelik. Un quiebre total en esta nominación a causa de que el exfutbolista sigue intentando seducir a la tiktoker.
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  • YISELA "YIPIO" PINTOS: 2 para Eduardo y 1 para Brian.
  • YANINA ZILLI: 2 para La Maciel y 1 para Tamara.
  • NAZARENO POMPEI: 2 para Eduardo y 1 para Danelik.

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