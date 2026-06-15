Gran Hermano Generación Dorada: todo por un caño

Charlotte Caniggia ganó su pequeño duelo personal contra Solange. Cómo les fue a los participantes con la coreografía en la que Yanina Zilli fue Miley Cyrus.
El desafío de baile con "Wrecking ball", de la cantante norteamericana Miley Cyrus, se dio en un contexto muy picante dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada como consecuencia del pedido que hizo Solange Abraham y la bronca que le tomó Charlotte Caniggia.
La coreografía que pidió la hija del pájaro Canigga y Mariana Nannis -y que dirigió junto con Nenu López- estuvo basada en el concepto de “los demonios que tiene uno por dentro”. Pero un par de horas antes, Sol pidió -en reiteradas oportunidades- al público que votaran en contra de su realización.
Finalmente, Santiago del Moro reveló cual fue el voto el público de Gran Hermano Generación Dorada a través de su cuenta de Instagram: más del 75% la aprobó la realización de la coreografía, por lo que el pedido de Solange no tuvo un efecto certero.
A raíz de que el público televidente aprobó la coreografía, los jugadores recibieron como premio dos cajas grandes y una más pequeña de color dorado. Las dos primeras estaban llenas de infusiones, alfajores, golosinas y cigarrillos, mientras que la otra contenía una cafetera nueva con sus respectivas cápsulas.
La gran cantidad de atados cigallrillos que llegaron resultará un oasis para la casa del reality que conduce Santiago del Moro por Telefe, debido que en las últimas horas hubo un fuerte cruce entre Mariela Prieto y Alejandra Majluf por la falta de "puchos".
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