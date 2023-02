Gran Hermano: la casa en llamas con la nueva placa de nominados

Embed

Los votos, uno por uno

Nacho (Nominación espontánea): 3 a Camila ("es una cuestión de estrategia, no comparto mucho su juego, y por afinidad también") y 2 a Walter (“Le voy a dar dos votos, aunque me duela, a Alfa, pero esto cada vez se complica más, se achica el juego y hay menos personas a quiénes puedo votar. Creo que puede quedar una placa interesante si queda él, pero no quiero que se vaya”).

Julieta: 2 a Lucila (“La quiero muchísimo, siempre tuvimos una buena relación, pero es una realidad que en su primera edición no jugábamos juntas. Es lógico que se pegó a nosotras porque somos las únicas chicas que estamos acá”) y 1 a Walter ("No comparto con él muchos de sus comentarios y formas, y me influyó mucho su pelea con Romi. Si quiere hacer una crítica constructiva, no es la manera de decirlo”).

Romina: 2 para Camila (“Siempre voto por afinidad, por quién me siento más cómoda o le tengo cariño. Nos llevamos bien, creo que es una buna persona, pero tengo más cariño por otros compañeros”) y 1 para Walter (voto eliminado por sanción) (“Hace tiempo que tenemos peleas, y la última fue fuerte y tocó la parte que más me duele. Mostró un carácter fuerte, no tiene filtro y creo que mostró lo que él piensa, no lo que piensa la gente. Alguien que te quiere, no te trata así”).

Embed

Camila: 2 para Lucila (“Es con quien menos afinidad tengo. Hay comentarios que no me gustan, porque quiere armar pelea”) y 1 para Romina (“Porque siento que si llega a ir a placa, la pueden salvar”).

Daniela: 2 para Walter (“Me baso en esta semana que fue muy tensa y fea, vivimos una discusión muy fuerte, le dijo cosas hirientes a Romina. Voy a dejar que el público lo juzgue”) y 1 para Camila (“Por una cuestión de afinidad, porque es la última que llegó. Creo que es una gran jugadora que nos estudió de arriba a abajo antes de entrar”).

Marcos: 2 para Lucila (“No tengo tanta relación con ella como con otros compañeros”) y 1 para Daniela (“Si bien tenemos buena relación, no tengo tanta afinidad con ella como con otros”).

Luciila: 2 para Camila (“Es por afinidad, me hace sentir incómoda y lo está usando a Alfa. Sabe con quién jugar y con quién no, y no se puede quedar bien con Dios y con el Diablo. Dice que Walter le hace acordar al padre y después hay situaciones que son como de pareja. ¿Qué clase de relación tenía?”) y 1 para Walter (“Lo nomino a él para ver cómo viene, ver si va a placa. Solo eso”).

Walter: 2 para Romina (“No estamos en un club espiritual ni en una cena de amigos. Veo que voy a ir a placa esta semana y tengo que votar pensando en que me quiero quedar hasta el final. Me afecta nominar a Romina, pero por cosas que yo percibo, sé que a ella no le va a temblar tener que nominar a nadie. Santi dijo que es un juego, y aclaro que no las nomino porque no las quiero”) y 1 para Lucila (“Julita va a tener que salvar a alguien. Capaz la salve a Romina y quedemos varios más”).

Votación Final