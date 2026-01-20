Griselda Siciliani en medio del revuelo tomó una decisión

Luciano y Griselda se mostraron muy felices en la intimidad. Luciano y Griselda se mostraron muy felices en la intimidad.

La pareja se encontraría atravesando un distanciamiento circunstancial: ella instalada en la Ciudad de Buenos Aires y él disfrutando de unos días en Mar del Plata.

En declaraciones recientes al programa Sálvese quien pueda, Siciliani solicitó que no se siga abordando públicamente la cuestión y fue contundente al afirmar: "No quiero colaborar más con este tema. No es un tema que yo haya expuesto. Me preguntaron algo el otro día, contesté porque soy una persona educada y además porque me gusta hablar de las cosas, de conceptos, de ideas... pero no quiero hablar más de este tema".

En esa misma línea, la actriz marcó una clara diferencia con las figuras del espectáculo habituadas a exponer su intimidad en programas de chimentos: "Yo trabajo de otra cosa, mi trabajo es actuar, no es hablar de con quién estoy o con quién dejo de estar".

Por último, se refirió al presente de su relación con Castro y llevó tranquilidad al respecto: "Sigo en pareja, está todo bien, pero no voy a dar más detalles. Me parece un poco violento cuando uno dice que no quiere hablar de algo y te siguen preguntando lo mismo de siete maneras diferentes. Yo respeto el trabajo de ustedes, pero mi trabajo es otro".