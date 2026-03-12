Guerra de periodistas: crean una nueva asociación contra APTRA y Luis Ventura

aPTRA NOTA

LA ENTIDAD QUE ENFRENTARÁ A APTRA

El objetivo de Periodistas Argentinos es reivindicar la labor anual en radio y televisión mediante una nueva estatuilla que ya tiene nombre definido, buscando posicionarse como una alternativa transparente y moderna en el mercado de las premiaciones nacionales.

APTRA NOTA 2

Tomás y Pilar planean una conducción en conjunto, porque "consideran que podrían estar los dos a la par". Se estima, en las próximas semanas, se conocerá cual será la sede de dicha entidad y cuando y como será la logística de su primera entrega de estatuillas.