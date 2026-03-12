Guerra de periodistas: crean una nueva asociación contra APTRA y Luis Ventura

Tomás Dente y Pilar Smith presidirán una nueva institución que competirá con los Premios Martín Fierro. ¿Es el primer paso de un "todos contra todos"?
Una fuerte competencia roza a los Premios Martín Fierro. Después del escándalo que significó la expulsión de Un nuevo sacudón de Pilar Smith y de Evelyn Von Brocke de la institución a fines del año pasado, ahora Tomás Dente decidió crear Periodistas Argentinos, uno institución que buscará instalarse en el mercado de la entrega de estatuillas.
“A mí me representan la libertad, el profesionalismo, el compañerismo, la transparencia y el respeto por la libertad de expresión. Cuando esos valores se vulneran, el silencio no es una opción”, manifestó Pilar, tras presentar su renuncia a la pelea por conseguir ser restituida a la Asociación de Periodistas de la Televisión y de la Radiofonía Argentina.
“La libertad no se negocia. Y que ensucien mi buen nombre y honor, menos”, agregó Smith, quien decidió llegar a un acuerdo con Tomás Dente, conductor que el año pasado también había decidido irse de la entidad que entrega reconocimientos a distintas personalidades del mundo del espectáculo como así, también, a sus trabajadores.
Por su parte, Dente, declaró en los medios que "viene trabajando “a destajo” para agrupar a aquellos profesionales que se sienten desplazados o en desacuerdo con la dirección de APTRA. La nueva organización llevará el nombre de ‘Periodistas Argentinos’ y ya cuenta con una base de 25 integrantes provenientes de distintos géneros periodísticos".
El objetivo de Periodistas Argentinos es reivindicar la labor anual en radio y televisión mediante una nueva estatuilla que ya tiene nombre definido, buscando posicionarse como una alternativa transparente y moderna en el mercado de las premiaciones nacionales.
Tomás y Pilar planean una conducción en conjunto, porque "consideran que podrían estar los dos a la par". Se estima, en las próximas semanas, se conocerá cual será la sede de dicha entidad y cuando y como será la logística de su primera entrega de estatuillas.
