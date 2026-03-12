Lollapalooza 2026 arranca este viernes: quiénes tocan y los horarios de la primera jornada

El Samsung Stage abrirá a las 13.45 con Mora Fisz y seguirá con Guitarricadelafuente a las 15.15. Más tarde se presentarán Royel Otis a las 17 y Katseye a las 19. Uno de los momentos más esperados será el show de Lorde, programado para las 21, mientras que la DJ y productora Peggy Gou será la encargada de cerrar el escenario desde las 23.30.

Por su parte, el Alternative Stage tendrá una fuerte presencia de artistas latinoamericanos. La jornada comenzará a las 14.30 con Spaghetti Western, seguirá con Balu Brigada a las 16 y Militantes del Clímax a las 18. Luego llegará Danny Ocean a las 20 y el cierre estará a cargo de Turf, que se presentará a las 22.15 con sus clásicos del rock nacional.

La electrónica tendrá su epicentro en el Perry’s Stage, con actividad durante toda la tarde y la noche. La programación incluirá a Jero Jones (13.45), Victoria Whynot (14.45), Little Boogie (16), Zell (17), Easykid (18.15), Gordo (19.30), Roz (20.45) y el cierre de Yousuke Yukimatsu desde las 22.15.

El festival también contará con el tradicional Kidzapalooza, el espacio pensado para el público infantil y las familias. Allí se presentarán Arjaus Crew (15), Desenchufados en Banda (16), Partysani Klezmer Band (17), Mecache Rock (18), Piñón Fijo (19) y Kidza Boom (20).

La edición 2026 de Lollapalooza continuará durante sábado 14 y domingo 15 de marzo, con una grilla que incluye a figuras internacionales como Sabrina Carpenter, Skrillex, Deftones, Lewis Capaldi, Chappell Roan, Doechii y Paulo Londra, entre muchos otros artistas.

Con miles de asistentes esperados y múltiples propuestas culturales, gastronómicas y musicales, el festival vuelve a consolidarse como uno de los eventos más importantes del calendario musical argentino.

Grilla y horarios para este viernes

Flow Stage

15.00 – Tiger Mood

16.00 – Judeline

18.00 – DJO

20.00 – Turnstile

22.15 – Tyler, The Creator

Samsung Stage

13.45 – Mora Fisz

15.15 – Guitarricadelafuente

17.00 – Royel Otis

19.00 – Katseye

21.00 – Lorde

23.30 – Peggy Gou

Alternative Stage

14.30 – Spaghetti Western

16.00 – Balu Brigada

18.00 – Militantes del Clímax

20.00 – Danny Ocean

22.15 – Turf

Perry’s Stage

13.45 – Jero Jones

14.45 – Victoria Whynot

16.00 – Little Boogie

17.00 – Zell

18.15 – Easykid

19.30 – Gordo

20.45 – Roz

22.15 – Yousuke Yukimatsu

Kidzapalooza