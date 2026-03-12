Lollapalooza 2026 arranca este viernes: quiénes tocan y los horarios de la primera jornada

El festival comienza este viernes 13 en el Hipódromo de San Isidro. Con Tyler, The Creator y Lorde como grandes figuras, repasá la grilla completa del primer día y los horarios de cada escenario.
El Lollapalooza Argentina 2026 comienza este viernes 13 de marzo en el Hipódromo de San Isidro y marcará el inicio de un fin de semana que promete reunir a miles de fanáticos de la música en uno de los eventos más convocantes del país. En su undécima edición local, el festival vuelve con un line up internacional y una programación que se extenderá desde la tarde hasta la madrugada en distintos escenarios.
Las puertas del predio abrirán a las 12.30, mientras que los primeros shows comenzarán cerca de las 14. Con propuestas que abarcan desde el pop y el rock hasta la electrónica y el hip hop, la jornada tendrá como grandes protagonistas a Tyler, The Creator, Lorde, Turnstile y Turf, entre otros artistas.
La programación del viernes estará distribuida en cinco escenarios: Flow Stage, Samsung Stage, Alternative Stage, Perry’s Stage y Kidzapalooza, cada uno con propuestas para distintos públicos.
En el Flow Stage, uno de los espacios principales del festival, la música comenzará a las 15 con Tiger Mood y continuará con Judeline a las 16. A las 18 será el turno de DJO, mientras que Turnstile subirá al escenario a las 20 con su potente mezcla de hardcore y punk. El gran cierre llegará a las 22.15 con Tyler, The Creator, uno de los artistas más esperados de la jornada.
El Samsung Stage abrirá a las 13.45 con Mora Fisz y seguirá con Guitarricadelafuente a las 15.15. Más tarde se presentarán Royel Otis a las 17 y Katseye a las 19. Uno de los momentos más esperados será el show de Lorde, programado para las 21, mientras que la DJ y productora Peggy Gou será la encargada de cerrar el escenario desde las 23.30.
Por su parte, el Alternative Stage tendrá una fuerte presencia de artistas latinoamericanos. La jornada comenzará a las 14.30 con Spaghetti Western, seguirá con Balu Brigada a las 16 y Militantes del Clímax a las 18. Luego llegará Danny Ocean a las 20 y el cierre estará a cargo de Turf, que se presentará a las 22.15 con sus clásicos del rock nacional.
La electrónica tendrá su epicentro en el Perry’s Stage, con actividad durante toda la tarde y la noche. La programación incluirá a Jero Jones (13.45), Victoria Whynot (14.45), Little Boogie (16), Zell (17), Easykid (18.15), Gordo (19.30), Roz (20.45) y el cierre de Yousuke Yukimatsu desde las 22.15.
El festival también contará con el tradicional Kidzapalooza, el espacio pensado para el público infantil y las familias. Allí se presentarán Arjaus Crew (15), Desenchufados en Banda (16), Partysani Klezmer Band (17), Mecache Rock (18), Piñón Fijo (19) y Kidza Boom (20).
La edición 2026 de Lollapalooza continuará durante sábado 14 y domingo 15 de marzo, con una grilla que incluye a figuras internacionales como Sabrina Carpenter, Skrillex, Deftones, Lewis Capaldi, Chappell Roan, Doechii y Paulo Londra, entre muchos otros artistas.
Con miles de asistentes esperados y múltiples propuestas culturales, gastronómicas y musicales, el festival vuelve a consolidarse como uno de los eventos más importantes del calendario musical argentino.
15.00 – Tiger Mood
16.00 – Judeline
18.00 – DJO
20.00 – Turnstile
22.15 – Tyler, The Creator
13.45 – Mora Fisz
15.15 – Guitarricadelafuente
17.00 – Royel Otis
19.00 – Katseye
21.00 – Lorde
23.30 – Peggy Gou
14.30 – Spaghetti Western
16.00 – Balu Brigada
18.00 – Militantes del Clímax
20.00 – Danny Ocean
22.15 – Turf
13.45 – Jero Jones
14.45 – Victoria Whynot
16.00 – Little Boogie
17.00 – Zell
18.15 – Easykid
19.30 – Gordo
20.45 – Roz
22.15 – Yousuke Yukimatsu
15.00 – Arjaus Crew
16.00 – Desenchufados en Banda
17.00 – Partysani Klezmer Band
18.00 – Mecache Rock
19.00 – Piñón Fijo
20.00 – Kidza Boom
