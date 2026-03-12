Aumentan la seguridad para la entrega de los Oscar

La seguridad de este evento de transmisión mundial está en alerta máxima, luego de que el FBI (Federal Bureau of Investigation) advirtiera a las autoridades de California sobre la posibilidad de un ataque con drones por parte de Irán.

Po su parte, funcionarios del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles no hicieron ningún comentario de la situación actual, pero fuentes cercanas a las autoridades aseguraron que el departamento continuaba operando a un "nivel elevado de preparación y mantenía una mayor vigilancia".

dolby (1)

Durante una conferencia de prensa el miércoles 11 por la mañana, el productor ejecutivo de la 98ª edición de los Oscar, Raj Kapoor, aseguró “Siento que en este programa contamos con uno de los mejores equipos de la industria en todos los aspectos, y eso se debe a nuestro equipo de seguridad” y agregó “Así que, por supuesto, cada año monitoreamos lo que sucede en el mundo. Contamos con el apoyo del FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles, y es una estrecha colaboración”.

image

Además, Raj Kapoor explicó las exigencias que caen sobre la organización “Este espectáculo tiene que funcionar como un reloj” y expresó “Pero queremos que todos los que vengan, los que lo vean, incluso los que sean fans, cuando estén fuera de las barreras, se sientan seguros, protegidos y bienvenidos. Como equipo de producción, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que eso se refleje, y eso depende de nosotros, gracias a nuestra estrecha relación y al apoyo de todo un equipo. Es algo que no nos tomamos a la ligera y por lo que asumimos una gran responsabilidad”.

Según fuentes confiables de la revista Variety , en toda la zona de la alfombra roja, se ha incrementado la seguridad, aunque no es abiertamente visible. Por su parte, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas -los responsables de entregar los premios- no hizo comentarios al respecto.

La 98.ª edición de los Premios Óscar se celebrará el próximo domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby de Ovation Hollywood y la gala se emitirá en más de 200 países de todo el mundo.