Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

Este fin de semana, "La Chiqui" y su nieta harán sus clásicas comidas, convocando a las principales figuras del espectáculo y la actualidad.
Este sábado 14 de marzo a las 21:30, con sus 99 flamantes años recién cumplidos, Mirtha Legrand volverá a ponerse al frente de una nueva edición de "La noche de Mirtha", su clásico programa de comida y entrevistas, en el que la legendaria conductora reúne a distintas personalidades para debatir sobre la actualidad y el mundo del espectáculo.
En esta oportunidad, la visitará la actriz y conductora Moria Casán, que no perderá la oportunidad de hablar de los últimos escándalos tanto en su programa como en la farándula local.
Además, estarán sentados a la mesa de "la Chiqui" las actrices Verónica Llinás -una de las protagonistas de la obra "Una Navidad de mierda"- y Dani La Chepi -actualmente en el musical "Papá por siempre"- y el actor y conductor Coco Silly.
Por su parte, el domingo 15 de marzo, a las 13:45 en El Trece, Juana Viale estará al frente de "Almorzando con Juana" que contará con la presencia de los actores Miguel Ángel Rodríguez -recientemente terminó su participación en MasterChef Celebrity- y Agustina Cherri, que actualmente esta enfocada en su faceta empresarial con su propia marca de productos para el cuidado de la piel natural.
Además, acompañaran a la nieta de Mirtha en su mesaza, el empresario Ricky Sarkany -diseñador de calzado y empresario de moda-, el un popular comediante de stand-up y streamer argentino Martín "El Trinche" Dardik y Noel Barrionuevo, exjugadora argentina de hockey sobre césped.
El cierre musical estará a cargo del grupo de rock platense "Estelares".
Mirtha Legrand, la máxima diva y leyenda de la televisión argentina, y Juana Viale encabezan las icónicas e históricas “mesazas” de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana.
Cada programa reúne a las figuras más importantes del país y del mundo en torno a una mesa donde la actualidad, los debates y las historias personales se convierten en protagonistas.
