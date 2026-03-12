Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

Por su parte, el domingo 15 de marzo, a las 13:45 en El Trece, Juana Viale estará al frente de "Almorzando con Juana" que contará con la presencia de los actores Miguel Ángel Rodríguez -recientemente terminó su participación en MasterChef Celebrity- y Agustina Cherri, que actualmente esta enfocada en su faceta empresarial con su propia marca de productos para el cuidado de la piel natural.

image

Además, acompañaran a la nieta de Mirtha en su mesaza, el empresario Ricky Sarkany -diseñador de calzado y empresario de moda-, el un popular comediante de stand-up y streamer argentino Martín "El Trinche" Dardik y Noel Barrionuevo, exjugadora argentina de hockey sobre césped.

El cierre musical estará a cargo del grupo de rock platense "Estelares".

image

Mirtha Legrand, la máxima diva y leyenda de la televisión argentina, y Juana Viale encabezan las icónicas e históricas “mesazas” de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana.

Cada programa reúne a las figuras más importantes del país y del mundo en torno a una mesa donde la actualidad, los debates y las historias personales se convierten en protagonistas.