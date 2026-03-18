Habló Luciana Martinez, la ex Gran Hermano acusada de "viuda negra", luego de ser liberada

Luego de ser liberada por la justicia, Luciana Martinez habló sobre lo que vivió dentro de la cárcel: "No puedo hablar de la causa, pero viuda negra no soy", afirmó.
Luciana Martínez obtuvo la excarcelación en la causa que comenzó con una imputación como "viuda negra" y luego fue recaratulada como "hurto". En el expediente también figura su representante, y la víctima es un turista que estaba alojado en el barrio de Palermo.
La exparticipante de Gran Hermano habló públicamente por primera vez en una entrevista con Dolores Villalba para Los Profesionales de Siempre (El Nueve), donde brindó su versión de lo ocurrido.
"Estoy muy bien, solo quiero llevar tranquilidad a mi familia y a quienes me apoyan. Todo esto fue un mal sueño, una pesadilla", expresó.
Además, explicó en qué se apoyó durante el tiempo que estuvo detenida: "Yo creo en Dios, tengo mucha fe. Fue rezar para que todo salga bien. Le agradezco a mis abogados".
"No puedo hablar de la causa, pero viuda negra no soy", afirmó Luciana. "La causa sigue y queda en manos de mis abogados. Ahora necesito contención y visitar médicos", concluyó.
A través de la cuenta de X (ex Twitter) de LAM se difundió un fragmento del documento judicial en el que el juez dispone su liberación. En primer término, se indica "conceder la excarcelación solicitada por los Dres. Carlos A. Telleldin y Carlos Sebastián Romero en favor de LUCIANA BARRIONUEVO bajo caución juratoria".
También se ordena la "inmediata libertad la cual deberá hacerse efectiva en el día de la fecha desde su lugar de detención, previa confección y firma del acta prevista". Finalmente, se establecen reglas de conducta para la imputada: presentarse al proceso y no entorpecer la investigación; mantener contacto con el Tribunal durante el avance de la causa el primer día hábil de cada mes, de 7:30 a 13:30 horas, vía telefónica; respetar la restricción de acercamiento y distancia respecto de Bradley James Varela.
Por su parte, en Lape Club Social (América TV), Mauro Szeta informó: "Hace instantes, el juez de la causa resolvió conceder la excarcelación de Cristian Andrés Wagner bajo caución juratoria y ordenar su inmediata libertad. La resolución deja en libertad a ambos porque hay un cambio de calificación, ahora es hurto y por eso consiguen las excarcelaciones".
comentar