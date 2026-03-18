Ian Lucas y Sofia Gonet serán los finalistas de MasterChef Celebrity

"Me aguanto las lágrimas, no me gusta que me vean llorar, intento llorar lo menos posible, pero estoy muy feliz, en serio" fueron las palabras del youtuber.

Dejando asi la decisión del ultimó finalista que se encontraba entre Maxi Lopez Sofía Gonet y el Turco Husaín.

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"Pase lo que pase estoy feliz, estoy contento", anticipó el Exfutbolista. "A estas instancias ya pierdo las esperanzas, no creo que ese lugar sea mío", expresó la Reini con cierto pesimismo. "Si paso van a disfrutar, si no paso se lo van a perder", advirtió el Turco.

Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity. Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity.

Y otra vez fue de Santis el vocero del jurado para anunciar que la segunda finalista era Sofi Gonet. Al escuchar su apodo, la influencer abrió los ojos y se tapó la boca en señal de sorpresa y fue ovacionada por los presentes.

De esta manera, ya está todo listo para la esperada final que se dividirá en dos partes. La primera será este miércoles 18 de marzo y la segunda al día siguiente. El ganador se llevará, además del trofeo, 50 millones de pesos.