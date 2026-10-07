La cantante y el futbolista de la Selección celebrarán su boda a fines de este año en un imponente predio de Exaltación de la Cruz. Todos los detalles del lugar, que ya fue elegido por otros famosos.
La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya tiene fecha y lugar confirmados. Según lo que informó el programa "Primicias Ya" de América TV, la fiesta será el próximo sábado 19 de diciembre en el Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz.
El predio no es nuevo en la agenda de los famosos. Ahí se casaron Ricky Montaner y Stefi Roitman; Jorge Lanata y Elba Marcovecchio; Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni; Nicole Neumann y Manu Urcera; Cande Tinelli y Coti Sorokin. También Oriana Sabatini y Paulo Dybala, que ya confirmaron su presencia.
Con capacidad para 300 personas, el Dok Haras cuenta con un salón grande para la comida y el baile, y otros ambientes más pequeños para la recepción. El cubierto rondaría los 500 dólares por invitado, prorrateando el alquiler, la ambientación y el catering. En el programa aseguraron que “la ambientación será algo nunca visto” y una boda de ese tamaño demanda, como mínimo, nueve meses de planificación.
Por otra parte, se especula con que habrá fuertes medidas de seguridad y una regla de "sin teléfonos y sin registro", parecida a la que hubo en el casamiento de Wanda Nara con Mauro Icardi. La invitación fue diseñada por Michelle Dabul, y consiste en una flor de loto, ya que Tini la llevaría en la mano en lugar del ramo.
Junto con Dybala y Oriana Sabatini, se menciona como invitados a Susana Giménez -a quien le atribuyen haber hecho pública la fecha de la boda-, Lali Espósito, María Becerra y Nicki Nicole, y a Lionel Messi y Leandro Paredes. El periodista Ángel de Brito aseguró que Tini y Lali “se invitaron, ahora que son amiguis”, luego del gesto reciente del 26 de septiembre, cuando la ex "Violeta" subió del escenario del show de la ex "Esperanza Mía" en River, ambas vestidas de novia.
Esta tampoco fue la primera fecha que se estimó para la boda, según contó Ángel de Brito. El plan original era el 26 de diciembre, pero se adelantó al 19 por un pedido de Lionel Messi, para no superponerse con el casamiento de su hermana María Sol, evento que se suspendió por la muerte de su papá Jorge y pasó a enero.
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