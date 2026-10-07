Invitación al casamiento de Tini y de Paul

Junto con Dybala y Oriana Sabatini, se menciona como invitados a Susana Giménez -a quien le atribuyen haber hecho pública la fecha de la boda-, Lali Espósito, María Becerra y Nicki Nicole, y a Lionel Messi y Leandro Paredes. El periodista Ángel de Brito aseguró que Tini y Lali “se invitaron, ahora que son amiguis”, luego del gesto reciente del 26 de septiembre, cuando la ex "Violeta" subió del escenario del show de la ex "Esperanza Mía" en River, ambas vestidas de novia.

Esta tampoco fue la primera fecha que se estimó para la boda, según contó Ángel de Brito. El plan original era el 26 de diciembre, pero se adelantó al 19 por un pedido de Lionel Messi, para no superponerse con el casamiento de su hermana María Sol, evento que se suspendió por la muerte de su papá Jorge y pasó a enero.