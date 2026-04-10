"Perfecta", el duro documental con la voz de Silvina Luna

Un retrato íntimo que recorre los últimos años de la modelo y actriz a través de material inédito grabado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad.
La película documental "Perfecta" revela -desde su intimidad- una batalla médica, judicial y cultural que libró Silvina Luna contra los mandatos sociales y la violencia estética.
“Silvina me pidió hasta el final que la filmara. Ella estaba con la cabeza que quería hacer este documental y quería mostrar todo lo que le estaba pasando. Ella quería que su historia sirviera para algo, que sea un ejemplo para otras personas.” expresó Ezequiel Luna, el hermano de la modelo y actriz.
Con producción de Pampa Films y Studio23 como productora asociada, Perfecta: La voz de Silvina Luna estará disponible en Netflix en 2027.
"Perfecta: La voz de Silvina Luna" reconstruye la meteórica carrera y la batalla final de Silvina Luna, modelo y actriz rosarina que conquistó el corazón de los argentinos. Lo que suponía ser una simple cirugía estética y terminó causándole un daño irreversible.
Este documental fue ideado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad, y para poder contar -desde su intimidad- una batalla médica, judicial y cultural contra los mandatos sociales y la violencia estética.
Si bien Netflix no dio a conocer la fecha exacta del estreno, se proyecta que la serie documental estaría al aire a mediados de 2027.