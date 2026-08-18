Hayden Panettiere: mientras la autopsia revela las causas de la muerte, se recuerda el vínculo tóxico con Brian Hickerson

De acuerdo con ese medio, un amigo se comunicó con emergencias después de encontrar a la actriz inconsciente y en paro cardíaco. El audio de la llamada haría referencia a una persona que habría sufrido una sobredosis. La Policía, por su parte, sostuvo que preliminarmente no hay señales de un delito ni circunstancias sospechosas.

La bella Hayden era todo futuro. Hoy Hollywood llora su partida.

El vínculo tóxico con Brian Hickerson

La muerte también volvió a poner el foco sobre las experiencias personales que la actriz había relatado en su libro This Is Me: A Reckoning. Allí habló de sus adicciones, la depresión y una relación marcada por episodios de violencia de género.

El vínculo con su pareja comenzó en 2018, cargada de múltiples separaciones y reconciliaciones. En 2020, Brian Hickerson fue acusado de distintos delitos vinculados con agresiones contra la actriz. Al año siguiente se declaró sin oposición a dos cargos por lesiones y recibió una condena de 45 días de prisión.

Tras cumplir la pena, el hombre tuvo que realizar 52 clases contra la violencia doméstica, mientras que se dictó una orden de protección de cinco años a favor de la artista. La pareja se separó ese mismo año, aunque en los últimos meses surgieron versiones sobre un posible acercamiento.

En sus escritos, la actriz describió episodios de violencia física y contó: “Escucho antes de sentirlo, el inconfundible sonido de una bofetada con la mano abierta”. Luego añadió: “Hay una quemazón en mi mejilla, como si estuviera en llamas. Hay un zumbido en mi cabeza. Los golpes con la palma de la mano se convierten en puñetazos”.

Hayden Panettiere y el vínculo tóxico con Brian Hickerson.

En otro duro y desgarrador pasaje, relató: “Una noche me destroza la cara de tal manera que no salgo de casa durante semanas. Otro día me grita que corra lo más lejos que pueda en cinco segundos, porque necesitaré ventaja antes de que me lance el control remoto. Este es un hombre que no falla, pienso. Y no falla”.

También explicó por qué permaneció en ese vínculo pese a las agresiones, dando una explicación final al por qué de la duración de tan dolorosa y peligrosa relación: “Lo que nunca les conté fue que el abuso que soporté no se sentía tan mal como la idea de estar sola”.