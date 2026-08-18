Hayden Panettiere: mientras la autopsia revela las causas de la muerte, se recuerda el vínculo tóxico con Brian Hickerson

El informe preliminar descartó lesiones que pudieran haber provocado el fallecimiento, mientras continúan los estudios para determinar las circunstancias del fallecimiento. La actriz habría pasado sus últimas horas acompañada de su pareja, a la que ella misma había denunciado.
La investigación por la muerte de la actriz estadounidense Hayden Panettiere sumó este lunes un dato clave. La oficina forense del condado de Greenville, Carolina del Sur, informó que la autopsia no detectó lesiones que pudieran haber contribuido al fallecimiento.
“Hoy se realizó la autopsia”, señaló el organismo en un comunicado que descarta golpes o violencia física, aunque siguen sin darle en la tecla: “En la autopsia no se encontraron signos de traumatismo que pudieran haber contribuido a la muerte. La causa y la forma de la muerte siguen pendientes de una investigación más exhaustiva y de la realización de estudios adicionales”.
Los servicios de emergencia habían llegado el domingo hasta una vivienda de Greenville tras recibir un aviso por un paro cardíaco. Allí encontraron a la artista, a quien los paramédicos aplicaron maniobras de soporte vital cardíaco avanzado. Sin embargo, los esfuerzos de reanimación no tuvieron éxito.
Mientras las autoridades todavía aguardan los resultados de estudios complementarios, los primeros reportes mencionan una posible sobredosis como hipótesis sobre el fallecimiento. La información fue difundida por TMZ, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la causa.
De acuerdo con ese medio, un amigo se comunicó con emergencias después de encontrar a la actriz inconsciente y en paro cardíaco. El audio de la llamada haría referencia a una persona que habría sufrido una sobredosis. La Policía, por su parte, sostuvo que preliminarmente no hay señales de un delito ni circunstancias sospechosas.
La muerte también volvió a poner el foco sobre las experiencias personales que la actriz había relatado en su libro This Is Me: A Reckoning. Allí habló de sus adicciones, la depresión y una relación marcada por episodios de violencia de género.
El vínculo con su pareja comenzó en 2018, cargada de múltiples separaciones y reconciliaciones. En 2020, Brian Hickerson fue acusado de distintos delitos vinculados con agresiones contra la actriz. Al año siguiente se declaró sin oposición a dos cargos por lesiones y recibió una condena de 45 días de prisión.
Tras cumplir la pena, el hombre tuvo que realizar 52 clases contra la violencia doméstica, mientras que se dictó una orden de protección de cinco años a favor de la artista. La pareja se separó ese mismo año, aunque en los últimos meses surgieron versiones sobre un posible acercamiento.
En sus escritos, la actriz describió episodios de violencia física y contó: “Escucho antes de sentirlo, el inconfundible sonido de una bofetada con la mano abierta”. Luego añadió: “Hay una quemazón en mi mejilla, como si estuviera en llamas. Hay un zumbido en mi cabeza. Los golpes con la palma de la mano se convierten en puñetazos”.
En otro duro y desgarrador pasaje, relató: “Una noche me destroza la cara de tal manera que no salgo de casa durante semanas. Otro día me grita que corra lo más lejos que pueda en cinco segundos, porque necesitaré ventaja antes de que me lance el control remoto. Este es un hombre que no falla, pienso. Y no falla”.
También explicó por qué permaneció en ese vínculo pese a las agresiones, dando una explicación final al por qué de la duración de tan dolorosa y peligrosa relación: “Lo que nunca les conté fue que el abuso que soporté no se sentía tan mal como la idea de estar sola”.
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